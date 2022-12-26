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Mart ayında DeFi/kriptoyu bıraktığını duyurmasıyla herkesi şok eden Fantom’un kurucusu Andre Cronje, projeye resmen geri döndüğünü açıkladı. Bu açıklamayla Fantom‘un yerel varlığı FTM yönünü yukarı çevirdi. Cronje, projeye geri döndüğünü açıklamasının yanı sıra, Fantom için 2023 hedeflerini ve önceliklerini de paylaştı.

Fantom Kurucusunun 2023 Hedefleri ve Öncelikleri

Fantom’un kurucusu Andre Cronje 26 Aralık’ta Fantom Vakfı’na yazdığı bir mektupta 2023 hedeflerini ve planlarını açıkladı. Cronje, Fantom’un bir ayı piyasasında doğduğunu ve bu ayı piyasasından en iyi şekilde yararlanmak için inşa etmeye, büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini belirtti. Öte yandan Fantom, tüm merkeziyetsiz faaliyetler için tek bir güvenli yerleşim katmanı sunan en yüksek verimli Blockchain sağlamayı planlarken Cronje, tüm merkeziyetsiz uygulamaların aynı temel katman güvenliğinden yararlanabilmesi gerektiğine inandığını belirterek şunları kaydetti:

Vakfımızın rolü bir iş sürecine odaklanmak değil, tüm iş süreçlerini kolaylaştırabilecek bir temel katmanı sağlamak. Kullanıcı süreçlerine odaklanmamalıyız. Odak noktamız geliştirici süreçleri olmalı: araçların, entegrasyonun, kullanım kolaylığının, geliştirici UX’inin iyileştirilmesi gibi.

Buna göre proje önümüzdeki 12 ay boyunca öncelikle merkeziyetsiz uygulama geliştiricileri için sürdürülebilir bir ortam yaratmaya odaklanacak. Fantom bu yolla kendini diğer Layer 1 çözümlerinden ayırmak istiyor.

Proje için 2023’ün temel odak noktası gas ücretlerinden para kazanma, gas sübvansiyonları, hesap soyutlama ve gas ücretlerinin ekonomik soyutlamasını içeriyor. Ekip ayrıca Fantom Sanal Makinesi için yeni bir ara katman yazılımı ve yeni bir depolama mekanizması üzerinde çalışacak. EVM hala ekip için birincil darboğaz.

Ekip, yeni kurucular ve Blockchain bünyesinde çalışmalar yapmayan geliştiriciler için dokümantasyon ve eğitim konusunu daha fazla ele alacak. Bu, temel katman ölçeklendirme hedefine yardımcı olacak ve kurucuların daha kolay merkeziyetsiz uygulamalar oluşturmasını ve kullanıcıları bu sürece dahil etmesini kolaylaştıracak. Fantom, ayrıca finansmanı iyileştirmeye, merkeziyetsiz uygulama ekipleri için finansman ve hibe fırsatları sağlamaya ve 2023’ün 2’nci çeyreğine kadar daha iyi bir pazarlama ve iş geliştirme ekibi oluşturmaya öncelik vermeye odaklanacak.

FTM Fiyatı Yükselişe Geçti

Andre Cronje resmen Fantom’a geri döndüğünü ilan etmesiyle FTM fiyatı yönünü yukarı çevirdi. Sonuç olarak FTM fiyatı son 24 saatte yüzde 2’nin üzerinde yükseldi. Altcoin bu yazının hazırlandığı sırada 0,2045 dolardan işlem görüyor.