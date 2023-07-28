Kripto para yorumcusu Michael Poppe son piyasa değerlendirmesinde önemli açıklamalar yaptı. Sıkıcı piyasaların ortasında Poppe gibi uzmanların yorumları oldukça önemli hale geliyor. Özellikle yüz binlerce yatırımcı tarafından takip edilen bu isimler piyasa beklentilerinin ve bias/eğilim oluşumunda etkin rol oynuyor.

En İyi Kripto Yorumcusu Tahmin

Geçmişteki başarılı tahminleri ve peşinden sürüklediği kitleleri düşünürsek Poppe en iyi kripto yorumcuları arasında kabul edilebilir. Ünlü analist son piyasa değerlendirmesinde bir katalizörün Bitcoin (BTC) boğa döngüsünün devamını ateşleyeceğini söyledi. Uzman isme göre Bitcoin artık piyasa düzeltmesinin sonuna geldi. Yaklaşık 20 saat önce paylaşılan değerlendirme videosunun ardından BTC yeni günlük zirvesine ulaşmak için 29.500 doları aştı. Yazı hazırlandığı sıradaysa 29.466 dolardan alıcı buluyor.

Michael Poppe şunları söyledi;

“Şu anda elimizdeki verilere dayanarak potansiyel bir resesyon yaşamıyoruz. Bu Bitcoin için de iyi bir bileşen, özellikle de kripto alıp satanların dikkatini dağıtacağı içi bu güzel. Dolayısıyla, hisse senetlerinin yükselmeye devam ettiği bu durumda, muhtemelen Bitcoin’deki tüm düzeltmenin sonuna da yaklaşmış. Eğer daha derin bir dip görüp yükselecekse bu seviye 28.000 dolar olur.”

Bitcoin ve 3 Altcoine Dikkat

Poppe Federal Rezerv’in enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarını durdurması halinde kripto piyasalarının yükselişe geçebileceğini söylüyor. Blockchain oracle çözümü Chainlink (LINK), akıllı sözleşme platformu Ethereum (ETH), ETH katili Avalanche (AVAX) ve Bitcoin dahil olmak üzere birkaç kripto paranın halihazırda yükselişe geçmek için beklediğinin de altını çizdi.

“Faiz artırma politikasının sonuna gelinirse, büyük olasılıkla piyasalarda yukarı yönlü bir dönüş yaşayacağız. Chainlink, Ethereum, Bitcoin, Avalanche ve toplam piyasa değerine ilişkin haftalık perspektiflere bakarsanız, önümüzdeki dönemde bir kırılma için oldukça iyi görünüyor. Yani malzemeler orada.”

Çekirdek PCE bugün güzel geldi ve enflasyondaki düşüşün devam edeceğinin sinyaliydi. Diğer taraftan istihdam cephesinde de gevşeme görürsek piyasa erken faiz tavanını fiyatlayabilir. Ancak 20 Eylül tarihinden birkaç hafta önceye kadar piyasada net bir karar beklentisinin oluşması beklenmiyor. Dolayısıyla Poppe’nin bahsettiği yükseliş için spekülatif, temelsiz bir hareket başlamalı. O halde haber takibi bu dönemde çok daha önemli.