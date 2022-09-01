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Kripto Yatırımcısı İçin Altın Çağ Başlıyor! Japonya Hükümeti Devrede!

Tüm ülkelerde kriptoya karşı yaklaşım farklı şekillenirken Japonya atacağı adımlarla birlikte kripto yatırımcısına desteğini artıracak gibi görünüyor.
23:30
1 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Japonya’nın finansal düzenleyicisi olan Finansal Hizmetler Ajansı, kripto varlıklar üzerindeki kurumlar vergisi yükünü resmi olarak hafifletmeyi teklif etti. Hareket, Başbakan Fumio Kishida’nın ülke ekonomisini canlandırma yönündeki son çabalarını destekler nitelikte oldu.

Düzenleyicinin, yıllık vergi kodu değişikliği talep dosyasına göre, tüzel kişiler, sahip oldukları kripto paradan elde edilen kazançlar üzerinden vergi ödemek zorunda değiller. Vergi indiriminin token dışındaki kripto yatırımları için geçerli olup olmayacağı şu anda belirsiz.

Başbakan Devrede

Başbakan Kishida’nın kripto konusundaki tutumu oldukça sıcak. Bu yılın başlarında, Başbakan Kishida Japon parlamentosuna hitap etti ve kripto endüstrisi lehinde konuştu.

Yaptığı açıklama ise şu şekilde oldu:

Metaverse ve NFT’ler gibi yeni dijital hizmetlerin dahil edilmesinin Japonya için ekonomik büyüme yaratacağından eminiz. Web3 çağına girerken, bu ortamı kararlı bir şekilde ve siyasi bir bakış açısıyla teşvik etmemiz gerektiğini kuvvetle hissediyorum.

Mevcut vergi yasalarına göre, kriptoyla ilgili tüm gelirler vergi beyannamelerinde çeşitli gelirler olarak sınıflandırılıyor. Yatırımcılar ve muhalefet, kazançların sermaye kazancı vergisine benzer şekilde sabit bir oranda vergilendirildiği bir sistem için defalarca çağrıda bulundular. Basit bir deyişle, kripto varlıklarından artan değerine göre değil, yalnızca kâr gerçekleştiğinde vergi alınması gerektiğini düşünüyorlar.

Burada ana fikir, bireysel yatırımcılara cesaret vererek onları kripto alanında yatırım yapmaya teşvik etmekmiş gibi görünüyor. Japon halkı nakit ve mevduat olarak 14,5 trilyon dolarlık finansal varlığa sahip. Teorik olarak, Japon halkı tasarruflarının %0,5’ini harcayacak olursa, endüstri 70 milyar dolarlık bir giriş görebilir.

Bunun sadece Finansal Hizmetler Ajansı tarafından yapılmış bir teklif olduğunu ve hiçbir şekilde bağlayıcı olmadığını belirtmek önemli. Teklifin kabul edilebilmesi için, yakın zamanda toplanması planlanmayan meclis vergi komisyonu tarafından gözden geçirilmesi gerekecek. Bununla birlikte, FSA’nın kripto-politika yapımı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu göz önüne alındığında, teklifin reddedilmesi pek olası değil.

Vergi Reformları İçin Tekrarlanan Talepler

Eleştirmenler, ülkenin düşmanca vergi politikalarının, sektöre olan ilgilerini sürdürmek için çeşitli start-upları ve şirketleri yurtdışına taşınmaya ittiğini belirtti. Muhalefet lideri Yuichiro Tamaki, yetkililerden vergi tavizi vermesini talep edecek kadar ileri giderek mevcut vergi yasalarını sesli bir şekilde eleştirdi. Bu, reformlara ek olarak, insan kaynaklarının ve işletmelerin yurtdışına çıkışını önlemek konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Bu ayın başlarında, en etkili kripto lobi gruplarından ikisi, Japonya Kripto Varlık Borsası Birliği (JVCEA) ve Japonya Kripto Varlık İş Birliği (JBCA), hükümete benzer bir çağrıda bulundu. Yatırımcıların aynı şekilde %55’e kadar vergilendirildiği mevcut vergi yapısına kıyasla, yatırımcılar için %20’lik bir sermaye kazancı vergisi teklifi de dahil olmak üzere, kripto vergilerinin düşürülmesi için çağrıda bulundular.

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