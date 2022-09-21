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2018 yılında kurulan Mudrex, kripto para yatırımcılarının alım satım süreçlerini kolaylaştırmak adına yola çıkan bir FinTech uygulamasıdır. Kripto para yatırımcılarının en kolay şekilde yatırım yapabilmeleri için Mudrex Analiz ekibi tarafından oluşturulup yönetilen ve optimize edilen Koin Sepeti konseptini sunar. Yüzden fazla ülkede 700.000’den fazla yatırımcıya hizmet veren Mudrex, Türkiye pazarına yeni girdiği bu günlerde birçok yeni kampanya ile Türk yatırımcılarını karşılamaya hazırlanıyor.

Yatırım Yapmanın Kolay Yolu Mudrex Nedir?

Mudrex, dünya genelinde birçok ülkede aktif kullanılan bir portföy yönetim ve kripto yatırım uygulamasıdır. Yatırımcılar, Mudrex sayesinde finansal özgürlüklerini kolayca sağlayabilir ve otomatikleştirilmiş özelliklerden faydalanarak zamandan tasarruf eden bir al sat deneyimi elde edebilirler. Kullanıcıları için Koin Sepeti özelliği ile Türkiye pazarında aktif rol almaya hazırlanan Mudrex, kripto para yatırımı yapmanın en kolay ve avantajlı yolunu Türk yatırımcılarla buluşturuyor.

Koin Sepeti Nedir? Mudrex Koin Sepeti Ne İşe Yarar?

Koin Sepeti, Mudrex’in yatırımcılarına sunduğu bir yatırım ve birikim yöntemidir. Kripto paraların temalarına göre birbirinden ayrıldığı Koin Sepeti özelliğinde; Metaverse, NFT, Solana Sepeti, DAO Sepeti gibi birçok farklı alanın kripto para setleri bulunur. Yatırımcılar bu setlere yatırım yaparak setteki kripto paralara otomatik olarak yatırım yapmış olurlar.

Örneğin Metaverse koin sepetinde $SAND, $MANA, $AXS, $SLP gibi en popüler Metaverse projelerinin kripto para birimleri yer almaktadır. Uzman kişilerce hazırlanan bu kripto para sepetleri orta ve uzun vadeli yatırım düşünen yatırımcılar tarafından daha sık tercih edilmektedir.

Mudrex Capital ve Mudrex Araştırma Ekibi’nin ortak çalışmalarıyla hazırlanan Koin Sepet’i ile tek bir kripto varlığa yatırım yapmak yerine bir koin sepetini takip ederek portföyünüzü dağıtıp riski minimize edebilir, yatırımlarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Böylece birden fazla kripto varlığı detaylıca araştırmak zorunda kalmadan toplu olarak işlem gerçekleştirebilir ve vakitten kazanırken sırtınızı bir uzmana yaslayabilirsiniz.

Mudrex Koin Sepeti’ne Nasıl Yatırım Yapılır?

Koin Sepetlerini takip ederek birden fazla kripto paraya aynı anda yatırım yapmanın oldukça kolay olduğu ifade ediliyor. Örneğin, Mudrex’in kullanıcıları için hazırladığı Metaverse Sepeti’ni takip ettiniz. Portföyünüzdeki miktar; $MANA, $SAND, $AXS, $FLOW, $KLAY, $ENJ, $SLP ve $APE olmak üzere 8 kripto varlığa bölüştürülecektir. Yüzdeler Mudrex’in profesyonel ekibi tarafından ayarlanmıştır. Size kalan paranızın ne kadarlık kısmını yatırmak istediğinizi belirlemek ve düzenli talimat verip vermek istemediğinize karar vermektir.

Yatırımınızı gerçekleştirdikten sonra Mudrex’in portföy menüsünden kolayca ne kadarlık yatırım yaptığınızı, hangi sepetlere yatırım yaptığınızı ve ne kadar kazandığınızı inceleyebilirsiniz.

Mudrex, Dünyaca Ünlü Yatırımcılar ve Binance Broker Tarafından Destekleniyor

Tribe Capital, QED Investors, Nexus Venture Partners, Village Global, Y Combinator, incrypt, Gamma Point Capital, Better, Woodstock Fund gibi ünlü yatırım fonlarından yatırım alan Mudrex, toplam 11 global yatırımcısı ile kripto para yatırımını tüm dünyada daha kolay ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Toplam 22.1M USD yatırım alan Mudrex, Binance borsasının özel Broker programının partnerlerinden biridir. Bu program dahilinde Mudrex, Binance’in üst düzey güvenlik sistemine dahil olarak Binance alt yapısıyla desteklenmektedir.

Mudrex; Koin Sepeti özelliği, Binance tarafından desteklenen alt yapısı, global yatırımcıları ve bilgi birikimi güçlü ekibiyle Türk yatırımcıların da en sık tercih ettikleri portföy yönetimi uygulaması olmaya hazırlanıyor. Hemen siz de Mudrex’le tanışmak ve ilk yatırımınızı yaptıktan sonra $10 bakiye hediyenizi kazanarak Mudrex’i kullanmaya başlamak için mobil uygulamayı edinin, kolayca yatırım yapın.

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