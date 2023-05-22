Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Kripto Şirketi İçin İflas Çanları Çalıyor! Son Olarak 630 Milyon Dolarlık Ödemeyi Yapamadı!

Kripto Şirketi İçin İflas Çanları Çalıyor! Son Olarak 630 Milyon Dolarlık Ödemeyi Yapamadı!

Özet

  • Gemini borsası, DCG'nin iştiraki Genesis'e yapması gereken 630 milyon dolarlık ödemeyi yapmadığını açıkladı.
  • Genesis'in Gemini'ye toplam 900 milyon dolar borcu bulunuyor.
  • Gemini, diğer alacaklılarla birlikte DCG'nin iflasını engellemek için şirkete tolerans sağlamaya çalışıyor.
12:15
22 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası Gemini, Digital Currency Group‘un (DCG) geçen hafta yapması gereken ödemeyi yapmadığını açıkladı. Kripto para borsası, DCG’nin iflas etmesinin önüne geçmek için ödemenin ertelenmesi de dahil yapıcı seçenekleri değerlendirmeye aldığını belirtti.

630 Milyon Dolarlık Ödeme Yapılmadı

Kripto para borsası Gemini, kısa süre önce yaptığı bildirimde kripto para sektöründeki en büyük yatırım şirketlerinden DCG’nin, iştiraki Genesis Global Capital’e bu ayın başında yapması gereken 630 milyon dolarlık ödemeyi yapmadığını açıkladı.

Barry Silbert‘in DCG’sinin alacaklıları arasında yer alan Gemini, Genesis Capital ve diğer alacaklılarla birlikte çalışarak DCG’nin iflas etmesinin önüne geçmek için tolerans gösterildiğini de ekledi.

2022’de kripto para dünyasını kasıp kavuran kredi krizinin kurbanları arasında yer alan DCG’nin bir süredir Ocak ayında iflas koruması için mahkeme başvurusunda bulunan Genesis Capital‘in alacaklılarıyla görüşmeler yapmakla meşgul. Bilindiği gibi bireysel yüksek kazanç sunan Earn programının bir parçası olan Genesis’e müşteri fonlarını borç veren Gemini, kısa süre önce Silbert ve DCG’yi dava açmakla tehdit etmişti.

İflas Riskiyle Karşı Karşıya

DCG’nin Genesis’inin Gemini’ye toplam 900 milyon dolar borcu bulunuyor. Kripto para borsası, bu ayın başında Genesis’in iflas masasına 630 milyon dolarlık bir borç ödemesi yapılmaması halinde DCG’nin temerrüde düşerek iflas sirkiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Gemini, yaptığı son bildirimde, herhangi bir anlaşmaya varılamaması halinde Genesis ile birlikte çalışarak “DCG’nin rızası olmadan ilerletilebilecek değiştirilmiş bir yeniden yapılanma planı için şartlar önereceğini” belirtti. Gemini, DCG’nin onayı gerekmeksizin yeniden yapılanma planı önermek için iflas mahkemesine de başvuruda bulundu.

DCG’nin 9 Mayıs’ta yaptığı son bildirimde, şirketin büyüme sermayesi için sermaye sağlayıcılarla ve Genesis ile borcu ödenmemiş şirketler arası yükümlülüklerini yeniden finanse etmek için görüşmeler yaptığı açıklanmıştı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Copy Trade Platformu TraderWagon’dan $12.000 Ödüllü Yarışma! Copy Trade Nedir? Nasıl Kazanç Sağlanır?
Copy Trade Platformu TraderWagon’dan $12.000 Ödüllü Yarışma! Copy Trade Nedir? Nasıl Kazanç Sağlanır?
Analist Net Konuştu: Bir Sonraki Boğa Piyasasının Yıldız Altcoin’leri Onlar Olacak!
Analist Net Konuştu: Bir Sonraki Boğa Piyasasının Yıldız Altcoin’leri Onlar Olacak!
Kripto Para Yatırım Fonlarında Üst Üste 5. Negatif Hafta! Yatırımcılar Bu 2 Altcoin’e Yöneldi!
Kripto Para Yatırım Fonlarında Üst Üste 5. Negatif Hafta! Yatırımcılar Bu 2 Altcoin’e Yöneldi!
Meraklı Bekleyiş Başladı! Piyasa Gurusundan Bitcoin İçin “Tamam ya da Devam” Haftası Yorumu!
Meraklı Bekleyiş Başladı! Piyasa Gurusundan Bitcoin İçin “Tamam ya da Devam” Haftası Yorumu!
Hem Rakam Hem Tarih Vererek Uyardı! Uzman Bitcoin’de Büyük Çöküş İçin Geri Sayımı Resmen Başlattı!
Hem Rakam Hem Tarih Vererek Uyardı! Uzman Bitcoin’de Büyük Çöküş İçin Geri Sayımı Resmen Başlattı!
Terra Luna’da İşaret Fişeği Yandı! Fiyatın 1 Dolar Olması İçin Bakın Hangi Adım Atıldı!
Terra Luna’da İşaret Fişeği Yandı! Fiyatın 1 Dolar Olması İçin Bakın Hangi Adım Atıldı!
Milyonlarca Borsa Kullanıcısına Büyük Şok! Dev Kripto Para Borsası Kepenk İndirdi!
Milyonlarca Borsa Kullanıcısına Büyük Şok! Dev Kripto Para Borsası Kepenk İndirdi!
Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu! Kripto Para Borsasına Erişim Engeli Şoku!
Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu! Kripto Para Borsasına Erişim Engeli Şoku!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023