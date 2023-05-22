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Kripto para borsası Gemini, Digital Currency Group‘un (DCG) geçen hafta yapması gereken ödemeyi yapmadığını açıkladı. Kripto para borsası, DCG’nin iflas etmesinin önüne geçmek için ödemenin ertelenmesi de dahil yapıcı seçenekleri değerlendirmeye aldığını belirtti.

630 Milyon Dolarlık Ödeme Yapılmadı

Kripto para borsası Gemini, kısa süre önce yaptığı bildirimde kripto para sektöründeki en büyük yatırım şirketlerinden DCG’nin, iştiraki Genesis Global Capital’e bu ayın başında yapması gereken 630 milyon dolarlık ödemeyi yapmadığını açıkladı.

Barry Silbert‘in DCG’sinin alacaklıları arasında yer alan Gemini, Genesis Capital ve diğer alacaklılarla birlikte çalışarak DCG’nin iflas etmesinin önüne geçmek için tolerans gösterildiğini de ekledi.

2022’de kripto para dünyasını kasıp kavuran kredi krizinin kurbanları arasında yer alan DCG’nin bir süredir Ocak ayında iflas koruması için mahkeme başvurusunda bulunan Genesis Capital‘in alacaklılarıyla görüşmeler yapmakla meşgul. Bilindiği gibi bireysel yüksek kazanç sunan Earn programının bir parçası olan Genesis’e müşteri fonlarını borç veren Gemini, kısa süre önce Silbert ve DCG’yi dava açmakla tehdit etmişti.

İflas Riskiyle Karşı Karşıya

DCG’nin Genesis’inin Gemini’ye toplam 900 milyon dolar borcu bulunuyor. Kripto para borsası, bu ayın başında Genesis’in iflas masasına 630 milyon dolarlık bir borç ödemesi yapılmaması halinde DCG’nin temerrüde düşerek iflas sirkiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Gemini, yaptığı son bildirimde, herhangi bir anlaşmaya varılamaması halinde Genesis ile birlikte çalışarak “DCG’nin rızası olmadan ilerletilebilecek değiştirilmiş bir yeniden yapılanma planı için şartlar önereceğini” belirtti. Gemini, DCG’nin onayı gerekmeksizin yeniden yapılanma planı önermek için iflas mahkemesine de başvuruda bulundu.

DCG’nin 9 Mayıs’ta yaptığı son bildirimde, şirketin büyüme sermayesi için sermaye sağlayıcılarla ve Genesis ile borcu ödenmemiş şirketler arası yükümlülüklerini yeniden finanse etmek için görüşmeler yaptığı açıklanmıştı.