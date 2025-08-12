Kripto Piyasasında Likidasyon Riski: Üç Altcoin Öne Çıkıyor

Ağustos ayının ikinci haftasında, toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doları aşarak yeni bir zirveye ulaştı. Alım-satım eğilimlerinin güçlenmesiyle, long ve short pozisyonlar arasındaki dengesizlikler daha da belirginleşti. Özellikle kısa vadeli kaldıraç kullanan yatırımcılar açısından bazı altcoinlerde ciddi likidasyon riskleri bulunuyor.

Üç Altcoine Dikkat

Short ve long pozisyonlar arasındaki makas açıldıkça, kripto para piyasasında dalgalanmaların etkisi artıyor. Yatırımcılar, fiyatların kendi beklentilerinin tersine hareket etmesi halinde önemli miktarda zarar edebiliyorlar. Bu durum, özellikle merkeziyetsiz ve kaldıraçlı işlemlerde riskleri daha da yükseltiyor.

Uzmanlar, aşırı alım ya da satım baskısı oluştuğunda piyasanın hızlı yön değiştirme eğiliminde olabileceğini belirtiyor. Bu tür dönemlerde, piyasa duyarlılığındaki ani değişiklikler öngörülenden daha büyük fiyat hareketlerine yol açabiliyor. Özellikle yüksek tutarlı pozisyonların kitlesel olarak tasfiyeye zorlanması durumunda, altcoinlerde daha belirgin geri çekilmeler yaşanabileceği ifade ediliyor.

Ethereum (ETH): Yüksek Pozisyon Riski

Ethereum $4,212.94‘da bir haftalık likidasyon haritası, long ve short pozisyonlar arasında belirgin bir dengesizlik olduğunu gösteriyor. Veriler, ETH’nin 4.300 dolar seviyesinin üstünde seyretmesiyle birlikte, yatırımcıların yükseliş beklentisiyle yüksek kaldıraç kullandığını ortaya koyuyor. Eğer ETH fiyatı %7 düşerek 4.000 doların altına inerse, long pozisyonlarda toplamda 5 milyar doların üzerinde tasfiye riski ortaya çıkacak.

Buna karşın, fiyatın %7 artması halinde short pozisyonlar için 2 milyar dolarlık bir likidasyon riski bulunuyor. Bazı yatırımcılar, likiditenin çoğunlukla ETH’ye akmasının sürdürülebilir olmayabileceğini düşünüyor ve alıcı ilgisinin azalması durumunda sert bir düşüş yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

“Ethereum 3.600 dolara inerse, 7 milyar doların üzerinde long pozisyon tasfiye edilir. Likidite büyük ölçüde ETH’ye yönelmiş durumda; diğer altcoinlerde ise hareket zayıf. Bu, Ethereum’un genel piyasa değerini dengelemek için hazırlanıyor olabileceğini gösteriyor.” — Marzell

Ethena (ENA): Yeni Aktör, Yüksek Dalgalanma

Ethena (ENA) Ağustos ayında yatırımcıların yoğun ilgisini çekti ve fiyatı 0,50 dolardan 0,80 dolar seviyesine yükseldi. Temmuz sonunda çıkarılan GENIUS Ethena’nın USDe adlı stablecoini 10 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak öne çıktı. Yatırımcılar, ENA’da kısa vadede yükseliş beklerken, pozisyonların ağırlıklı olarak long tarafında olduğu görülüyor.

Eğer ENA fiyatı bu hafta 0,70 dolara düşerse, long pozisyon sahipleri 70 milyon dolardan fazla zarar edebilir. Diğer yandan, short pozisyonlar için riskin daha düşük seviyede olduğu değerlendiriliyor. Bazı analistler ise ENA’nın kısa vadede yükselişini sürdürebileceğini belirtirken, 0,80–0,90 dolar aralığında kar alımlarının da olabileceği uyarısında bulunuyor.

XRP: Tersine Eğilim ve Aşağı Yönlü Riskler

Çoğu altcoinde kısa vadeli yatırımcıların yükseliş yönlü pozisyonları öne çıkarken, XRP’de farklı bir tablo görülüyor. Geçtiğimiz hafta Ripple $3.24 tarafından 1 milyar XRP’nin serbest bırakılması, fiyata olası bir aşağı yönlü baskı oluşturdu. Teknik göstergeler de satıcıların önümüzdeki günlerde daha etkin olabileceğine işaret ediyor.

Bu gelişmeler sonucunda, XRP’nin likidasyon haritasında yatırımcıların düşüş beklentisiyle daha fazla pozisyon aldığı gözleniyor. Ancak, XRP fiyatında yukarı yönlü meydana gelebilecek bir hareket durumunda short pozisyon sahipleri önemli miktarda zarara uğrayabilir.

Özellikle XRP’nin %8 artışla 3,50 dolara yükselmesi halinde, piyasada yaklaşık 500 milyon dolarlık short pozisyonun tasfiye olabileceği belirtiliyor. Tersine, XRP’nin %8 düşerek 3,00 dolara inmesi halinde ise long pozisyonlarda 370 milyon dolarlık likidasyon riski oluşabilir.