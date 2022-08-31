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Piyasalar 2022 yılı boyunca genellikle düşüş gördü ve Bitcoin (BTC) yıkılmaz denilen 20.000 dolar desteğini birçok kez kaybetti. Fed’in politika değişikliği, savaşlar ve kriptonun kendine özgü sorunları bu kayıpları tetikledi. Elbette geçmiş yılların verilerine baktığımızda sürekli bir yükseliş yaşayamayacağız. Fakat devam eden belirsizlik uzun bir kış yaşanacağı endişelerini artırdı. Peki yatırımcıları neler bekliyor?

Kripto Paralar

Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 trilyon doları gören kripto para piyasaları 1 trilyon doların altına düştü. Kabaca %65’lik bir erime yaşandı ve birçok altcoin ATH seviyesinin %85 aşağısında alıcı buluyor. Peki devam eden negatif görünüm ve volatilite daha ne kadar sürecek? Bu bağlamda, Zignly’nin finans müdürü Abdul Gadit şunları söyledi;

“İster beğensin ister beğenmesin, kripto piyasası artık geleneksel finans (TradFi) ekonomisiyle derinden bağlantılı.”

Ona göre, devam eden dalgalı fiyat hareketinin ve likidite eksikliğinin nedeni, artan enflasyon ve durgunluk baskısından kaynaklanan aşırı perakende ve kurumsal ihtiyattır. Ekonomide işler ters gitmeye başladığında, yatırımların yavaşlaması normaldir.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada yeniden 20.000 dolar sınırına düştü.

Kripto Paraları Neler Bekliyor?

Gadit devam eden piyasa koşulları küresel ölçekte değişmedikçe pek iyimser bir tablonun bizi beklediğini düşünmüyor. Kripto para borsası MEXC Global VIP hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Andrew Weiner ise şunları söyledi;

“Birleşmeyi çevreleyen son tartışmalardan sonra, piyasa etkilerini tamamen fiyatlamış görünüyor. Olaylara temel analiz açısından bakarsak, piyasa kanamayı durdurdu ve toparlanmaya başlamaya hazırlanıyor.”

Bu iddiayı desteklemek için Weiner, şirketinin araştırma verilerine atıfta bulundu; bu verilere göre 8-14 Ağustos tarihleri ​​arasında Web3 alanındaki toplam 19 proje yaklaşık 501,3 milyon dolar yatırım aldı.

Son olarak Bybit’in kripto içgörüleri başkanı Charmyn Ho, ise Jackson Hole konuşmasının ardından yatırımcıların kendilerini tehlikede hissettiğini ve volatilitenin arttığını düşünüyor. Özellikle resesyon konusundaki tartışmalar, belirsizlik piyasaların yönüyle alakalı da görüş mesafesini kısaltıyor. Anlaşılan o ki 2024 halving’ine kadar kripto paralar için çok büyük yükselişler beklemek şimdilik mantıklı değil. Rusya savaşının ardından Çin’in de sıcak çatışmaya başlaması piyasalardaki belirsizliği daha derin düşüşlere çevirebilir.