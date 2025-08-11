Kripto Paralarda Hareketlilik Arttı: Büyük Yatırımcılar Yaptıklarıyla Alım-Satımlarla Gündemde

Kripto para piyasası, hafta sonu itibarıyla yükselişini sürdürerek 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Son 24 saatte yüzde 1,54’lük artış kaydeden piyasa, birçok kripto varlıkta rekor seviyelere yaklaşılmasıyla büyük yatırımcıların dikkat çekici işlemlerine sahne oldu. Özellikle yüksek hacimli alım ve satımlarla öne çıkan kripto “balina”ları, son dönemde piyasada etkin bir rol oynadı.

Ethereum İşlemleri ve Büyük Alımlar

On-chain veri kaynaklarına göre, Ethereum $4,212.94’da geniş ölçekli alımlar gerçekleştirildi. Özellikle tek bir büyük yatırımcının, Galaxy Digital, FalconX ve BitGo platformlarından 49 bin 533 adet Ethereum alarak toplamda 210,68 milyon dolarlık işlem yaptığı belirtildi. Bu yatırımcının, 221 bin 166 Ethereum’a ulaşarak toplamda yaklaşık 940,7 milyon dolar değerinde varlığı altı farklı cüzdanda tuttuğu ifade ediliyor.

Benzer şekilde, Maelstrom’un yatırım yetkilisi Arthur Hayes’in de daha çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı benimsediği ve Ethereum ile ilişkili tokenlere toplam 6,85 milyon dolarlık yatırım yaptığı bildirildi. Hayes, 1250 ETH’nin yanı sıra Lido DAO, Ether.fi ve Pendle gibi varlıklara da yer verdi.

Analist EmberCN, “8/2’de, BTC’nin 100.000 dolara ve ETH’nin 3.000 dolara düşeceğine inanıyordu, bu nedenle Temmuz ayında aldığı ETH ve ekosistem tokenlarını (ENA, AAVE, LDO, ETHFI ve PEPE dahil) sattı” şeklinde açıklamada bulundu.

Staking ve Uzun Vadeli Getiriler

Alımlara ek olarak, bazı balinaların sahip oldukları varlıkları uzun vadeli pasif gelir getirmesi için stake ettiği görülüyor. Açıklamalara göre, üç yıl boyunca işlem yapmayan bir adres, 4 bin 736 ETH’yi stake ederek 19,84 milyon dolarlık bir işlem gerçekleştirdi. Bu yatırımcının yaklaşık 9,12 milyon dolarlık Ethereum ile girdiği piyasadan 10,7 milyon dolarlık bir kar ettiği ifade edildi.

Başka bir büyük cüzdan, Binance borsasından 2009 ETH’yi çekerek stake etti. OnChain Lens,

Son iki ayda toplamda 10.999 ETH’nin (46,69 milyon dolar) Binance’ten çekilerek EigenLayer ve ETH2.0’da stake edildiğini, şu an için 13,53 milyon dolar kâr edildiğini

paylaştı.

Büyük Satışlar ve Kâr Realizasyonları

Kimi yatırımcılar ise son dönemde kârını realize etme yoluna gitti. 1inch ekibine ait yatırım fonu, ortalama 4.215 dolardan 5.000 ETH’yi satarak 21 milyon USDC elde etti. Aynı ekip ayrıca 1INCH token satarak toplamda 8,36 milyon dolar kâr elde etti.

Öte yandan, siber saldırılarla elde edilen varlıklar da el değiştirdi. Lookonchain tarafından şu açıklama paylaşıldı:

Infini Exploiter bugün 1.771 ETH ($7,44 milyon) sattı. 24 Şubat’ta 0xinfini’de yapılan saldırıda 49,5 milyon dolar çalındı ve 17.696 ETH satın alındı. ETH yükseldikçe satışlar devam etti; halen 9.154 ETH ($38,85 milyon) bulunduruyorlar.

Ethereum dışında, büyük yatırımcıların farklı kripto varlıklarda da işlem yaptığı gözlendi. Bir yatırımcı, Aave’den 20 milyon USDC borç alıp Kraken borsasında 109,6 WBTC satın aldı ve toplam varlığını 603,5 WBTC’ye çıkardı. EmberCN,

Bu balina, Aave üzerinden bir döngüsel kredi stratejisiyle WBTC alımlarını sürdürüyor. Ortalama maliyeti yaklaşık 90.382 dolar oldu.

bilgisini paylaştı.

Son olarak, büyük yatırımcılar arasında Bitcoin $120,786.28, Solana ve LINK gibi popüler varlıklarda da önemli hareketler yaşandı. Bir yatırımcı 32 milyon dolarlık Bitcoin çekimi gerçekleştirirken, Galaxy Digital 224 bin Solana’yı borsalara transfer ederek satış ihtimalini gündeme taşıdı. Ayrıca akıllı bir yatırımcı 210 bin LINK’i Binance’ten çekerken, Nansen CEO’su Alex Svanevik ise 1 milyon LDO’yu Coinbase’e gönderdi.

Tüm bu gelişmelerin, büyük yatırımcılar ve kurumsal aktörler arasında çeşitli kâr alma, uzun vadeli pozisyon alma ve spekülatif işlemlerin yaygın biçimde sürdüğünü ortaya koyduğu ifade ediliyor.