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Kripto Paralara Dikkat! 7-14 Kasım’da 9 Önemli Gelişme!

Kripto para yatırımcıları yeni haftaya saatler kala heyecanlı ve haklılar. Kritik bir haftaya hazırlanıyoruz.
09:30
6 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları Bitcoin fiyatı 21.000 doların üzerinde alıcı bulduğu için bir miktar rahatladı, ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Altcoinlerin ciddi bir toparlanma yaşayabilmesi için BTC’nin 25.000 dolar eşiğinin üzerinde alıcı bulması gerekiyor. Peki kripto paraları kısa vadede neler bekliyor? Önümüzdeki haftanın en önemli gelişmesi ne? Kripto paralar nasıl etkilenir?

Kripto Paraları İlgilendiren Gelişme

Önümüzdeki haftanın en büyük ve önemli gelişmesi elbette ABD enflasyon verisidir. Perşembe günü Türkiye saatiyle 16:30’da duyurulacak veri kripto paraların fiyatını direkt olarak etkileyecek. Geçtiğimiz aylarda yüksek gelen enflasyon sonrasında altcoinlerin sert düşüşler yaşadığına şahit olduk. Peki kripto para yatırımcıları bu gelişmeyle ilgili neleri bilmeli? Öncelikle beklentilere hakim olmalısınız. Veriler açıklandığında son dakika olarak CoinTürk bunu sizinle paylaşıyor olacak.

ABD Enflasyon Verisi (Ekim)

  • Beklenti %8 (yıllık)
  • Beklenti %0,6 (aylık)

Eğer enflasyon bir miktar düşüş gösterirse geçtiğimiz hafta yapılan “faiz artış hızında yavaşlama” açıklamaları artık faizleri artık yükseltmemeye kadar evirilebilir. Bu durum Bitcoin fiyatının yeniden 30.000 dolara tırmanabileceği bir ortam oluşturabilir.

ABD enflasyonu geçtiğimiz yıl bugünlerde %6,8’e dayanmıştı. Yaklaşık 8 ayda Fed agresif faiz artışları yaparak enflasyonun hızlı yükselişini durdurdu. Haziran ayı enflasyon rakamı %9,1 olarak açıklandı ve o günden sonra 8,5 ve 8,3 olarak açıklanan verilerle düştü.

Haftanın Kritik Gelişmeleri

Geride bıraktığımız hafta kadar kritik mi? Enflasyon verisi Aralık toplantısının yörüngesini belirleyeceği için evet kritik. Fed toplantısını atlattıktan sonra rahat bir nefes alan yatırımcılar şimdi perşembe günü açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Ancak önümüzdeki haftanın tek kritik gelişmesi enflasyon değil.

Pazartesi

  • ECB Başkanı Lagarde konuşacak (11:40)
  • ECB Üyesi Panetta’nın konuşması (12:30)

Salı

  • Avrupa Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) – %0,3 (Beklenti)
  • Avrupa Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) – %2,9 (Beklenti)

Çarşamba

  • Fed Üyesi Williams konuşacak. Enflasyon verisinden bir gün önce vereceği mesajlar son derece kritik. (11:00)

Perşembe

  • ABD Yeni İşsizlik Başvuruları (16:30)
  • Federal Bütçe Dengesi (22:00) – Tahmin -84 Milyar dolar

Cuma

  • Fed Üyesi Williams konuşacak. (02:35)
  • ECB Başkan Yardımcısı ve Üyelerin konuşması (15:00)

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