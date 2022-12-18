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18 Aralık Pazar sabahında yatırımcıları Bitcoin 16.730 dolarda karşılıyor. Son geri çekilme beklenen kayıpları tetikledi. Altcoinlerin çoğu dün yüzde 10’u aşan kayıplar yaşamıştı ve bugün henüz toparlanabilmiş değiller. Peki kripto para piyasalarında son durum ne? Yatırımcıları nasıl bir gelecek bekliyor?

Kripto Para Son Durum

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.730 dolardan alıcı buluyor. Birkaç gün önce Fed’in heyecanı ve düşük gelen enflasyon verisiyle Bitcoin 18.300 doları aşmıştı. Ancak Powell tarafından yapılan 2023 yılında faiz indirimi yok açıklamaları beklentiyi olumsuz etkiledi. Aşırı iyimserliğin getirdiği kayıpları bu yıl birçok kez gördük. Fed artık resesyon ve enflasyon arasında bir denge tutturup yoluna devam edeceğini söylüyor. En azından orta vadede bu durum kripto ve hisse senetlerini olumsuz etkilemeye devam edecek.

Kripto paraların kümülatif değeri 810 milyar dolara yeniden geriledi. İşlem hacmi ise sadece 24 milyar dolar. Yatırımcıların piyasaya ilgisi önemli ölçüde azaldı. Hacim uzun zaman sonra 30 milyar doların altında kalıyor. Altcoinlerdeki erime dikkat çekici, Bitcoin ciddi bir kayıp yaşamamış olsa da altcoinlerde düşüş çarpan etkisi oluşturdu.

Kripto Düşüşü Bitti Mi?

Yükselişi engelleyen sebeplerde bir iyileşme olmadığı için düşüş bitmiş diyemeyiz. Dün yaşanan erime özellikle altcoin tarafındaydı. İddialara göre Barry Silbert’in DCG’si elindeki varlıkları satmaya başladı. Genesis’in çatı şirketi olan DCG bu süreçten sağ çıkmak istiyor. File Coin gibi popüler kripto paralardaki aşırı satışların sebebinin de bu olduğu düşünülüyor. Öte yandan Bitcoin hakimiyeti %40’a dayandı. Boğa zirvesine veya ayı dibine giderken Bitcoin hakimiyeti tarihi yüksek seviyelere çıkar, altcoinler daha da düşer. BTC hakimiyetinin artması artık dibe yaklaştığımızın bir işareti.

Ancak, dibi hangi hızda bulacağımız meçhul, BTC piyasa hakimiyetinin %43-47 seviyelerini kademeli olarak aşması gerek, nitekim henüz bundan da uzağız. Yatırımcıları geçtiğimiz hafta birçok kez “piyasa hakimiyeti” hususunda uyarmıştık. O günden bu yana Bitcoin hakimiyeti %2’den fazla arttı. Kripto para yatırımcılarının önümüzdeki haftalarda özellikle altcoinlerde daha fazla erime görmesi muhtemeldir.