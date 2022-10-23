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Kripto Paralar Son Durum! Gelecek Haftanın Önemli Gelişmeleri!

Önümüzdeki hafta kripto para yatırımcılarını ilgilendiren ne gibi gelişmeler yaşanacak?
09:58
23 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin bugünlerde adeta bir stablecoin gibi hareket ediyor. Bitcoin fiyatı Son 24 saatte yüzde 0,24 oranında arttı. XRP, ADA ve SOL ilk 10’da en fazla kaybeden altcoinler oldu. ABD hisse senedi piyasalarındaki toparlanmaya rağmen kripto paraların durumu pek iç açıcı değil. Özellikle altcoinler, tarihi zirvelerinden %90’ı aşan kayıplar yaşadı.

Kripto Paralar Son Durum

Son 24 saatlik toplam işlem hacmi 33 milyar dolara kadar düştü. Hafta sonu için bu tarz hacim düşüşleri standarttır. Kripto paraların kümülatif değeri ise 23 Ekim Pazar sabahına başlarken 922 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Bitcoin fiyatı 19.180 dolardan alıcı buluyor ve halen yön için kararını verebilmiş değil. Eğer 19.000 doların altında kapanışlara başlarsa bu durumun altcoinlerde daha yıkıcı etkileri olabilir.

Haftanın yıldızları Huobi Token, Aptos, AAVE ve TON Coin oldu. Kabaca %10’un üzerinde kazanç elde eden bu altcoinlerden en dikkat çekeni Aptos’tur. Verdiği airdrop sebebiyle birçok yatırımcıya binlerce dolar kazandırdı. Bu durum henüz yolun başında olan Aptos ekosistemine ilgiyi artırdı. Özellikle airdrop alamayan kullanıcılar, Aptos ekosistemindeki uygulamalarda işlemler yaparak ikinci tur airdropdan paylarını düşeni almaya çalışıyor.

Kripto Para Önemli Gelişmeler

Fed toplantısı öncesinde son hafta ve üyelerin yapacakları yeni açıklamalara göre kripto paralar dalgalı hareket edebilir. Güncel beklenti Fed’in 2 Kasım Çarşamba günü 75bp faiz artışı yapması yönünde. Özellikle bazı üyelerin hızlı faiz artışından rahatsız olduğuyla ilgili haberlerin sızdırılması son derece önemli, Powell tarafından yapılacak açıklamalar artık bu sıkıcı dönemin bitmesini sağlayabilir. ABD Fed’in mevcut politikası dünyanın geri kalanı için büyük kayıplara yol açıyor. Dolar karşısında eriyen Euro, sterlin ve Yen mevcut enflasyonla birlikte çarpan etkisi oluşturuyor. Nihayetinde Fed’in artık ayağını gazdan çekmesi lazım.

Peki çekmezse ne olacak? Resesyon, 2023 yılında birçok otorite ciddi bir resesyon yaşanacağını söylüyor. Önümüzdeki hafta üçüncü çeyrek GSYİH verileri açıklanacak yani eğer bir resesyon yaklaşıyorsa bunu birkaç gün sonra görebiliriz.

24-30 Ekim kripto paraları ilgilendiren gelişmeler;

  • ABD yeni konut satışları 26 Ekim 17:00 (beklenti 0,596M)
  • Güney Kore GSYİH 27 Ekim
  • Avrupa Merkez Bankası faiz kararı 27 Ekim 14:45
  • ABD GSYİH 27 Ekim 15:30 (beklenti -0,6%)
  • Avrupa Merkez Bankası Lagarde konuşması 27 Ekim 17:15
  • Japonya faiz kararı 28 Ekim, Fransa ve Almanya GSYİH

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