Bitcoin fiyatındaki yatay seyir devam ediyor, kral kripto para birim yakında bir kırılmaya yaşayacak. Geçmişte bu tarz sığ volatilite dönemlerinin ardından piyasaların ciddi anlamda dalgalandığını görmüştük. Yakında yine benzer bir sürecin başlaması muhtemel görünüyor. Peki kripto paralar yeni güne nasıl başladı?

Kripto Paralar Yükselemiyor

İçinde bulunduğumuz haftada Fed için son derece önemli olan Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (PCE) verisi açıklandı. Beklenti altı gelmesine rağmen yükselemeyen Bitcoin fiyatı piyasanın geri kalanı üzerinde de negatif baskı oluşturuyor. BTC için 29.500 dolar üstünde ciddi hareketler günlerdir göremedik. Fiyat bu alanı geçmek için çabalasa da satıcılar tarafından karşılandı. Bu da piyasadaki yükseliş inancının daha da zayıfladığına işaret ediyor.

Bitcoin spot hacminin 7 günlük ortalaması dün 2 yılın dibine indi. Oransal olarak hacimsizlik tarihi dip seviyelere giderken yaz aylarının genellikle böyle geçtiğini de unutmamak gerekiyor. Mayıs ayı gibi başlayan “sat ve tatile git” mottosu veya regülasyonların endişesi sebebiyle Ağustos ayının da bu şekilde geçmesi muhtemeldir. Hacimsizliğin diğer bir nedeni de piyasa yapıcıların pazar faaliyetini azaltmasıdır. Jump Crypto ve birçok büyük piyasa yapıcı kriptodaki gücünü azaltmaya karar vermişti. Mayıs ayından bu yana kararın etkisini düşük hacimlerle görüyoruz.

Bitcoin ve Altcoinler

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 29.316 dolardan alıcı buluyor. BTCD %48,1’e gerilemişken ETH düne göre neredeyse aynı fiyatta kalıyor. Haftalık bazda BTC, ETH, BNB önemli bir kazanım veya kayıp yaşamadı. XRP Coin genel piyasa negatifliğinin etkisiyle rallisini yarıda kesti ve geride bıraktığımız 7 günde %3,45 değer kaybetti.

DOGE ise 0,08 doların üzerine yeniden çıktığı için sıkıcı piyasanın ortasında risk seven yatırımcılar alternatif sunmaya devam ediyor. Twitter’ın X’e dönüşümü ve Elon Musk’ın yakında açıklanacağı söylediği sürpriz planlar kısa vadede artışı destekleyebilir. Ancak sürpriz planların DOGE ile alakasız olduğunun anlaşılması kar satışları için iyi bir bahane olacağa benziyor.

Shiba Coin hafta için açıkladığımız gibi on-chain sinyallerin gösterdiği yükselişi başlattı. Fiyat haftalıkta yüzde 10 günlükte yüzde 5 artış yaşadı. Shibarium hikayesi daha fazla artış getirebilir.