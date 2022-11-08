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Kripto Paralar Neden Düştü? Yaşanan Düşüş Derinleşecek Mi?

Kripto para piyasalarında yaşanan düşüş ivmesi etkisini sürdürecek mi? Yaşanan düşüşün asıl sebebi ne? İşte değer kaybının ayrıntıları!
23:50
8 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının önde gelen borsası Binance, zor durumdaki bir diğer borsa FTX’i satın alma niyetini açıklamasının ardından aşırı volatilite Bitcoin’i ve genel kripto para pazarlarını etkisi altına aldı.

FTT’de Derinlemesine Düşüş

Bugün erken saatlerde kripto para borsası olan Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao ve FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, Binance’in FTX. com’u tamamen satın almasına izin verecek bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberlerin ardından yaşanan gelişmeler ile birlikte FTX Token (FTT) piyasa düşüşüne öncülük ederek yazı kaleme alındığında %86 oranının üzerinde ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden %93 oranında bir düşüşle 2.91 dolara kadar geriledi. Ayrıca yazı kaleme alındığında FTT, 773 milyon dolarlık piyasa değeri olan düşük sermayeli bir altcoin haline döndü.

FTT’nin fiyat düşüşü, FTX’in ticaret kolu Alameda Research’ün krediler için teminat olarak token’a büyük ölçüde güvendiği ve bu da firmanın borç yükümlülükleri için sorun yaratabilecek endişelerle örtüştü. Ayrıca Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya göre, borsa mevcut konumda durum tespiti ve devralma ile ilgili diğer süreçleri yürütüyor.

854 Milyon Dolarlık Tasfiye

FTX’i devralma haberi, FTX’teki iflas ve likidite sorunları söylentileri arasında Twitter’da iki CEO arasında birkaç gün önce başlamıştı. Anlaşma haberinin ardından, kripto para piyasaları Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve FTT dahil çoğu altcoin ani yükselişin keyfini çıkararak başlangıçta yukarı doğru hareket etti. Ancak piyasalar yaşanan küçük çaplı artışın ardından düşüş trendine yeniden döndü. Kripto para veri toplayıcı şirketi olan Coinglass’a göre, piyasalar şimdiye kadar 854 milyon doların üzerinde tasfiye gördü. Bu sayıda 19 Ağustos tarihinden bu yana kaydedilen en yüksek seviye.

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