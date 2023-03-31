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Şubat ne kadar uzun sürdüyse Mart ayı da o kadar hızlı geçti. Yoğun gündemiyle kritik bir ayı geride bırakıyoruz. Ayın son gününde Bitcoin fiyatının 25.800 dolar seviyesi üzerinde kapanış yapması gerekiyor. Kripto paraların kralı bugün 28.000 doların altına düştü ve 29.000 seviyesinden uzaklaşmaya devam ediyor. Peki sırada ne var?

Kripto Paralar Neden Düştü?

Kripto paraların kümülatif değeri azalan bir direnç çizgisinden çıktı. Bitcoin (BTC) düşüş eğilimli bir mum çubuğu oluşturdu. Kripto paraların kümülatif değeri veya TOTALCAP 1,09 trilyon dolarlık yatay destek alanını doğruladığı ve alçalan bir direnç çizgisinden çıktığı 27 Mart’tan bu yana artış gösterdi. Bu, 30 Mart’ta 1,17 trilyon dolarlık zirveyle taçlandırıldı. Fakat ralli ivme kaybetti. Ve kripto paraların kümülatif değeri daha sonra düşüş gösterdi. Düşüş devam ederse, fiyat direnç çizgisini ve 1,09 trilyon dolarlık destek alanını tekrar doğrulayabilir. Bu da altcoinlerde %10’a varan hatta bazılarında aşan kayıplar anlamına gelebilir.

Teknik cephede düşüşün sebebi buydu. Öte yandan makro ekonomik cephede devasa bir değişim olmadı. Hatta aşağıdaki grafikte göreceğiniz üzre DXY daha düşük seviyelerde süzülüyor. Son rallide boğalar çok kolay pes etti ve yükseliş hissiyatındaki zayıflığın temelde birkaç sebebi var. Dün Yellen tarafından yapılan güvensiz stablecoinler açıklaması, Binance ve diğerlerine açılan kripto davaları, Fed’in faiz indirimlerine başladığı dönemlerde karşılaşılan kronik piyasa çöküşü ve daha fazlası.

Bitcoin (BTC) ve Flare (FLR)

Bitcoin fiyatı 30 Mart’ta düşerek bir kayan yıldız formasyonu oluşturdu. Bu aynı zamanda 24 Mart’taki fiyata kıyasla daha düşük bir tepe noktasına neden oldu. Düşüş devam ederse, BTC 0,382 Fib geri çekilme destek seviyesinde 25.635 dolar kritik öneme sahip olacak. Bununla birlikte, trend tekrar yükselişe geçerse, Bitcoin fiyatı 32.000 dolar seviyesindeki direnci hedefleyecektir. BTC yazı hazırlandığı sırada 28.000 doların altında kalmaya devam ediyor.

Flare (FLR) Coin fiyatı 0,44 dolara ulaştığı 28 Mart’tan bu yana düşüş gösterdi. Düşüş 31 Mart’ta 0,035 dolara kadar devam etti. Fiyatın sıçraması ya da düşmesi gelecekteki eğilimi belirleyebilir. Bir sıçrama, fiyatı 0,043 dolar direnç alanına taşırken aşağı yönlü kırılım 0,031 dolar desteğine düşüşü beraberinde getirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.