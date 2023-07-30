Yaklaşık 40 saat sonra yorucu Temmuz ayını geride bırakacağız. Fiyatlar son birkaç haftadır fazlasıyla can sıkıyor. Haziran ayındaki yoğun gündemin ötesinde Temmuz kral kripto para birim 30.000 doları da kaybettiği için fazlasıyla sıkıcıydı. Üstelik uzun süredir devam eden yatay hareket artık bir kırılmanın yaklaştığını söylüyor.

Kripto Paralar Neden Artmıyor?

Federal Rezerv’in 26 Temmuz’da yaptığı 25 baz puanlık faiz artırımı ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell‘ın yaptığı açıklamalar sığ volatiliteyi bozamadı. Bu durum her şey beklenti dahilinde gerçekleştiği ve evvelce fiyatlandığı için pek şaşırtıcı değil.

Kripto piyasaları 28 Temmuz’da ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksinin analistlerin beklentilerinden daha düşük çıkmasının ardından cansız performansını sürdürdü. PCE, Fed’in tercih ettiği enflasyon ölçütüdür; bu nedenle piyasa gözlemcileri tarafından yakından izlenmektedir. Düşük gelen verinin de volatiliteyi artıramadığı ortamda hacimler erimeye devam ediyor.

Altcoinlerin önemli bölümü de BTC’nin izini takip ediyor. Piyasadaki ilgi eksikliği ve 25bp daha artış olma ihtimali şimdi kriptonun üzerindeki en güçlü baskı. Belki de 24-26 Temmuz tarihindeki Jackson Hole Sempozyumuna kadar ciddi bir fiyat hareketi göremeyebiliriz. Geçtiğimiz yıl bu toplantı orta vadeli görünüme dair net sinyaller göndermişti.

Bitcoin (BTC) Ne Olacak?

Bitcoin‘in 50 günlük basit hareketli ortalamadan (29.250 dolar) sıçraması, 20 günlük üssel hareketli ortalamanın (29.743 dolar) yakınında sönüyor ve bu da daha yüksek seviyelerin satıcıları çektiğini gösteriyor. Fiyatın 29.500 ve 29.700 dolar üzerinde tutunamıyor oluşu altcoinlerin de negatif performans göstermesine neden oluyor.

20 günlük EMA aşağı dönmeye başladı ve göreceli güç endeksi (RSI) negatif bölgede, bu da ayıların hafif bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Ayılar fiyatı 28.861 dolarlık kritik desteğin altına çekebilirse 27.500 ve 26.000 dolara doğru aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. Düşüş senaryosu 24.800-31.000 dolarlık aralığın bir süre daha can sıkmasına neden olacak.

Kral kripto para birimi için ana hedef 29.743 dolarlık 20EMA olmalı, boğalar bu seviyeyi aşabilirse yeniden 32.400 dolara doğru bir sıçrama olabilir.

Sonuç olarak kısa vadede görünüm negatif ve 24-26 Ağustos tarihindeki toplantıya kadar yön arayışı sürebilir.