En büyük kripto para Bitcoin (BTC), yeni güne yüzde 1,59 düşüşle başlarken, birçok altcoin de BTC'deki düşüşe eşlik ederek yüzde 5'e varan oranlarda düştü.

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En büyük kripto para Bitcoin (BTC), yeni güne ve yeni aya yüzde 1,59 düşüşle kırmızı bölgede başlarken, birçok altcoin BTC’deki düşüşe eşlik ederek yüzde 5’e varan oranlarda düştü.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Yüksek volatilitenin görüldüğü Ağustos ayının geride bırakılmasının ardından en büyük kripto para Bitcoin, yeni günde yüzde 1,59 düşüşle 20 bin 71 dolardan işlem görerek kırmızıya bürünmüş durumda. En büyük altcoin Ethereum (ETH) da BTC’deki düşüşe eşlik ederek yüzde 3,66 düşüşle bin 553 dolardan kırmızı bölgede işlem görüyor.

CoinMarketCap’in verilerine göre en büyük 10 altcoin arasında yer alan BNB (BNB), XRP (XRP), Cardano (ADA), Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) ise yeni günde sırasıyla yüzde 3,90 düşüşle 277,69 dolardan, yüzde 2,21 düşüşle 0,3252 dolardan, yüzde 2,88 düşüşle 0,4468 dolardan, yüzde 3,36 düşüşle 31,28 dolardan ve yüzde 3,33 düşüşle 0,06102 dolardan kırmızı bölgede hareket ediyor.

Tarım Dışı İstihdam, TÜFE ve Faiz Kararı

Açıklanacak veriler ve faiz kararı ile piyasaları yakından ilgilendiren Eylül ayına girilmesiyle ile birlikte gözler ABD’den gelecek olan Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisine, enflasyon verisine (TÜFE) ve FOMC toplantısından çıkacak faiz kararına çevrilmiş durumda.

2 Eylül‘de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve 13 Eylül‘de açıklanacak aylık ve yıllık bazdaki TÜFE verisi küresel piyasalar ve kripto para piyasaları için kritik önemde. Öte yandan FOMC, faiz kararı için 21-22 Eylül tarihinde toplanacak ve bu toplantıda alınacak faiz kararında Ağustos ayı tartım dışı istihdam verisinin ve Ağustos ayı TÜFE verisinin önemi büyük olacak.

ABD’de Temmuz ayı tarım dışı istihdamın verisinin 528 bin olarak açıklanarak 250 bin olan beklentiyi iki katın üzerinde aşması Fed’in faiz artırımı konusunda elinin güçlenmesine neden olmuştu. Öte yandan Temmuz ayı TÜFE verisinin aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda ise 8,7 gelerek beklentilerin altında kalması enflasyonun soğumaya başladığı şeklinde yorumlanmasına ve yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahında artışa neden olmuştu. Bu yönelimle birlikte Bitcoin 25 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, birçok altcoin’in değerini yüzde 50’nin üzerinde artırdığı görüldü.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın 26 Ağustos Cuma günü Jackson Hole’da yaptığı konuşmada ABD Merkez Bankası‘nın faiz artırımı konusunda şahin duruşunu koruyacağının sinyalini vermesi riskli varlıklarda yönün aşağıya çevrilmesine ve Bitcoin’in ve altcoin’lerin Temmuz’dan bu yana elde ettiği kazanımlarının büyük bir kısmını geri vermesiyle sonuçlandı. Özellikle Powell’ın konuşması sırasında Eylül’deki faiz artışının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını belirtmesi Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisinin ve TÜFE verisinin öneminin daha da artmasına neden oldu.

2 Eylül’de TSİ 15.30’da açıklanacak Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi ve 13 Eylül’de TSİ 15.30’da açıklanacak olan Ağustos ayı TÜFE verisi, 22 Eylül’de TSİ 21.00’da açıklanacak faiz kararı öncesinde dikkatle takip edilen iki veri olacak. ABD’de Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisinin 300 bin, TÜFE verisinin ise yıllık ve aylık bazda sırasıyla yüzde 8,7 ve yüzde 0,2 olarak gelmesi bekleniyor. Piyasa uzmanlarına göre Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisinin ve aylık ve yıllık bazdaki TÜFE verisinin beklentilere paralel, özellikle de beklentilerin altında gelmesi Fed‘in enflasyonun soğuduğu okuması yapmasına ve sıkılaştırma politikasında daha agresif olmasına gerek kalmayacağını gösterdiği çıkarımında bulunmasına neden olabilir. Böyle bir senaryoda riskli varlıklara ve Bitcoin ve altcoin’lere olan yatırımcı iştahında artışla sert yükselişler kaydedilebilir.