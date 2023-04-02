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Kripto Paralar Bugüne Nasıl Başladı! Bitcoin ve Altcoinlerde Son Durum!

Kripto para yatırımcıları nasıl bir güne uyandı? Bu haftanın en dikkat çeken altcoinleri hangileri oldu?
07:51
2 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2 Şubat Pazar sabahından herkese günaydın, kral kripto para birimi halen 28.000 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Yatırımcıların yüzü gülüyor çünkü Kasım dibini değerlendirenler için sürekli olarak artan bir kazanç hanesi var. Peki kripto para piyasalarında son durum ne? Günün öne çıkan gelişmeleri neler?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28.445 dolar seviyesinde bulunuyor. Üstelik aylık kapanışı iyi bir seviyede yaptı. Grafiği aylığa alıp baktığımızda önümüzdeki aylara dair umutların daha da arttığını görüyoruz. Binance davasını bile şimdilik yatırımcıları caydırmıyor oluşu oldukça pozitif bir gelişmedir. Mart ayı güzel bitti ve Nisan ayı da şimdilik Bitcoin için güzel başlamış görünüyor. Kripto yatırımcıları bu ay Genesis hakkında bazı önemli gelişmeler duyacak. Eğer bir zamanların en büyük kripto kredi borç vereni Gemini ve diğerleriyle anlaşıp ödemeleri yaptıktan sonra faaliyetini sürdüremezse bu Nisan ayının en kötü haberi olacak.

Diğer taraftan MTGOX Bitcoin iadelerinin bu ay başlaması bekleniyor. Manşetlerde fiyatı düşürebilecek gelişmelerin başında bu ikisini sayabiliriz. Öte yandan bu ay Fed toplantısı yok ve enflasyonun düşmeye devam ettiğine dair yaygın bir kanaat var. Yani bu ay makro cephede kriptoyu rahat bir dönem bekliyor olabilir.

Kripto Paralar Son Durum

Kripto paraların kümülatif değeri 1,2 trilyon dolar sınırında bulunuyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH) ise yaklaşan milyonlarca ETH’lik kilit açılışına rağmen 1.815 dolardan alıcı buluyor. XRP Coin haftanın yıldızıydı ve kazanımlarını korumaya çalışıyor. Ripple davasının biteceğine dair artan kanaat ve VGX Coin kararı yatırımcıları bir nebze cesaretlendirdi. Ancak yine de dolaşım arzı önemli ölçüde arttığı için 3 dolar seviyelerinin görülmesi ihtimali zayıf olabilir.

Bu hafta en büyük 100 kripto para arasında SXP, HBAR ve tabii ki CFX en büyük kazançları elde etti. SXP Coin %159 artış yaşarken diğer ikisi %21-24 arasında artış yaşadı. Bitcoin’in güçlü duruşu altcoinlere girişleri de desteklemiş görünüyor. Bir sonraki haberde bu haftanın kritik gelişmelerini paylaşıp kısa vadeli risklere göz atacağız.

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