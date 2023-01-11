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Kripto Para Yorumları: Bitcoin, Ethereum, AVAX ve XRP

Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC), 17.000 dolarlık önemli güçlü direnci kırması ile birlikte kripto para birimleri yeşil bir hafta geçiriyor. 
13:00
11 Ocak 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC), 17.000 dolarlık güçlü direnci kırması ile birlikte kripto para birimleri yeşil bir hafta geçiriyor. Bu yükseliş analistler tarafından bir “rahatlama rallisi” olarak değerlendiriliyor ve makroekonomik koşullar ile uyumlu olduğu düşünülüyor. Peki; Bitcoin, Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX) ve Ripple’da (XRP) son durum ne, yorumlar ne yönde?

Bitcoin ve Ethereum

Lider kripto para birimi yazının kaleme alındığı sırada 17.462 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde nispeten stabil kalan BTC, son 1 hafta içinde yüzde 3,5 oranında artış yaşadı. Bitcoin’in 16.000 dolar ile 17.000 dolar arasındaki sıkışık fiyat hareketlerini yukarı yönlü kırmasının pozitif bir durum olduğu düşünülüyor.

Bunlara ek olarak 4 saatlik grafiklere bakıldığında Bitcoin için 17.500 doların bir direnç olarak işlem görebileceği ifade ediliyor. Bu seviye üzerinde ise 18.000 doların direnç olduğunu ifade eden analistler 20.000 doların ana direnç olduğunu düşünüyor. Eğer BTC bir kez daha 17.000 dolar altına gerilerse 16.300 doların destek olarak hareket edebileceği ifade ediliyor.

Bitcoin’i takip eden Ethereum yazının kaleme alındığı sırada 1.335 dolardan işlem görüyor. 5,5 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük altcoin olma konumunu koruyan ETH, son 1 hafta içinde yüzde 6,4 oranında artış yaşadı.

Analist yorumlarına göre uzun vadede ETH fiyatında artış bekleniyor. Kısa vadede ise analistler ETH fiyatında 1.350 doların direnç ve 1.230 doların destek olabileceğini düşünüyor.

Avalanche ve XRP

Piyasa değerine göre en büyük 18. coin olan AVAX, yazının yayına hazırlandığı sırada 12,5 dolardan işlem görüyor. Piyasa ile birlikt artış kaydeden AVAX son 1 hafta içinde yüzde 5,5 oranında artış kaydetti.

Analistlere göre AVAX’ın artış hareketini devam ettirebilmesi için piyasada yukarı yönlü hamlelerin devam etmesi gerekiyor. 4 saatlik grafiklere bakıldığında ise analistler, 13 doların ana direnç ve 10,5 doların  ana destek olduğunu ifade ediyor.

Son olarak XRP’ye baktığımızda kripto para biriminin hala davanın etkisinde olduğu ifade edilebilir. Yazının hazırlandığı sırada 0,36 dolardan işlem gören XRP için 0,37 dolar direnç ve 0,30 dolar destek olarak çalışabilir.

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