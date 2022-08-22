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Kripto Para Yatırımcılarını Heyecanlandırdı! Oturun ve İzleyin!

Popüler isim kripto para piyasalarıyla ilgili beklentilerini paylaştı. Tarih verdi ve kendinden oldukça emin konuştu.
21:00
22 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

1 trilyon doların altına birkaç kez düşen ve sınırda bulunan kripto para piyasaları için birçok yatırımcı kötümser görünüyor. Sosyal medyada popüler isimler tarafından ikinci kez 17.000 dolar testinin yapılacağı konuşuluyor. Ancak Scaramucci tüm bu negatiflikten uzak. Peki eski Beyaz Saray iletişim direktörünün piyasaya dair beklentileri neler?

Kripto Paralar Yükselecek

Anthony Scaramucci, son zamanlardaki düşük performansa rağmen kripto paralardaki yükseliş beklentisinin devam ettiğini söylüyor. Bugün bir CNBC röportajında, SkyBridge kurucusu kripto varlıklarının fiyatının yıl sonuna doğru tekrar yükseleceğini söyledi. Yakın zamanda da Scaramucci, Bitcoin için 300.000 dolarlık bir hedef fiyat vermişti.

Scaramucci şunları söyledi;

“Sanırım artık işler yoluna girecek. İnsanlar 2022 yılının kalanında ve 2023 yılının ilk aylarında pazarın gücünü görecek”.

SkyBridge Capital‘in kurucusu, kriptonun geçmiş performansına dayalı olarak gelişen pazar için yaptığı tahminden emin. Scaramucci’ye göre, kripto fiyatları genellikle olumlu haberler olduğunda yükseliyor.

“Ne zaman biraz iyi haber olsa, kripto piyasası genellikle çok güçlü bir ralli yaşar.”

Scaramucci Kimdir?

Scaramucci, kripto para birimleri, özellikle de Bitcoin konusunda her zaman iyimser oldu. Scaramucci, BTC fiyatının önümüzdeki dönemde 100.000 doları aşacağını da söylemişti. Varlık sınıfı için olumlu tahminine rağmen Scaramucci, Bitcoin’in halen potansiyel bir enflasyon riskinden korunma olarak değerlendirilecek olgunluğa ulaşmadığını düşünüyor.

Peki Scaramucci kimdir? Scaramucci 1989 ve 1996 yılları arasında Goldman Sachs’ın yatırım bankacılığı, hisse senetleri ve özel varlık yönetimi bölümlerinde çalıştı. Buradan ayrıldıktan sonra Oscar Capital Management’ı ve 2005’te yatırım şirketi SkyBridge Capital’i kurdu. 21 Temmuz 2017’de Scaramucci, Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görevine başladı. Atanmasından on gün sonra, The New Yorker’dan Ryan Lizza ile kayıt dışı olduğuna inandığı bir röportajda kullandığı ifadelerden dolayı görevinden ayrılmak zorunda kaldı. O günden sonra Trump’ı eleştirmeye başladı ve 2020 seçimlerinde Joe Biden’a verdiği desteği dile getirdi.

SkyBridge Capital’i Brett S. Messing, Raymond Nolte ve Troy Gaveski ile kuran Scaramucci bugünlerde daha çok popüler hedge fon yöneticisi olarak tanınıyor.

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