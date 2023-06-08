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Silikon Vadisi Bankası’nın çöküşü kripto para piyasası üzerinde büyük bir etki yarattı ve stablecoin sektörü bu dönemde en ağır darbeyi aldı. USDC ise yaşanan bu olayların yankılarının yükünü resmen sırtında taşıdı. Ancak, stablecoin sektörü tamamen toparlanmakta zorlandığı için bu olayın etkileri kalıcı sonuçlar doğurabilirmiş gibi görünüyor. Santiment’in verileri, son 15 ay içinde USDT, USDC, BUSD, DAI ve TUSD gibi önde gelen stablecoin’leri kapsayan stablecoin’lerin genel piyasa değerinde istikrarlı bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor.

Kripto Para Balinalarının İlgisi Arttı

Stablecoin’lerin birleşik piyasa değeri Mart 2022’de zirveye ulaşarak düşüş eğiliminin ortaya çıktığı bir dönüm noktasına işaret etti. Bu düşüşe rağmen, balinaların stablecoin’lere olan ilgisinde kayda değer bir artış olmuş görünüyor. Büyük Tether, USDC ve DAI sahipleri varlıklarını önemli ölçüde artırdı ve mevcut tutarlar sırasıyla Kasım 2021, Şubat 2023 ve Aralık 2020’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu şaşırtıcı rakamlar, büyük yatırımcıların kripto piyasasından tamamen çıkmadıklarını; bunun yerine, piyasaya yeniden girmek için uygun anları beklerken varlıklarının önemli bir bölümünü stablecoin’lerde tutmayı tercih ettiklerini gösteriyor.

Stablecoin ilgisi genel bir düşüş yaşarken, USDT sektördeki baskın konumunu korumaya devam ediyor. CoinMarketCap’in verilerine göre USDT’nin piyasa değeri 25 milyar dolar ile USDC’nin 3,8 milyar dolar ve BUSD’nin 2,4 milyar dolarından önemli ölçüde daha yüksek.

Bununla birlikte, BUSD, Binance ile ilgili devam eden SEC davaları nedeniyle potansiyel olumsuz etkilerle karşı karşıyadır. Bu davaların sonuçlarının Binance için olumsuz olması halinde, birçok BUSD sahibi yatırımları için alternatif arayışlara da girebilir.

USDC Yeniden Ayağa Kalkabilir Mi?

Öte yandan USDC, piyasa değerinde önemli bir düşüşe tanık oldu. Bununla birlikte, Dune Analytics’in verilerine göre, hala stablecoin hacminin gözle görülür bir kısmını oluşturuyor. Düşüşüne rağmen USDC, çeşitli bölgelere yayılma yönündeki stratejik çabalarıyla geri dönüş yapabilir. USDC’nin ihraççısı Circle, 7 Haziran’da Singapur’dan Büyük Ödeme Kurumu lisansı aldı.

Bu lisans Circle Singapur’a Singapur’da dijital ödeme token hizmetleri, sınır ötesi para transferi hizmetleri ve yurt içi para transferi hizmetleri sunma yetkisi veriyor. Yeni pazarlara doğru bu genişleme USDC’nin yeniden ivme kazanmasına ve yeniden ilgi çekmesine yardımcı olabilir.