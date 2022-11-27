BAE, blockchain ve kripto paraları ciddi bir fırsat olarak görüyordu. Ancak FTX tokadı ona ağır geldi.

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FTX borsasının çöküşünden günler önce Sam Bankman-Fried bir şeyler planlıyordu. Belki de köprüden önce son çıkışı aramak için toplandılar. Anthony Scaramucci ve diğer üst düzey isimlerle yemekte buluşan SBF yatırımcıları sıcak para için ikna etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı, Demokratların altın çocuğu iflasını açıklamasına saatler kala bile çeşitli isimlere ulaşarak milyar dolarlık yatırım yapmaya onları ikna etmek için çabaladı. Ancak artık gemideki suyu dışarı atmanın imkanı yoktu.

FTX Kaosu ve Dubai

Eski kripto milyarderinin sorunları ifşa olmadan önce son çırpınışlarını Dubai’de yaptı. Birkaç hafta sonra da 32 milyar dolar değerlemeye sahip FTX çöküşünü ilan etti. Küresel kripto para borsalarından panikle milyarlarca dolarlık çıkış gerçekleşti. Sam’in sorunu artık tüm bir kripto para ekosisteminin problemi haline geldi. Tüm bu yaşananlar kripto dostu kurallar belirlemek için yoğun çaba harcayan Dubai’de ciddi yankı buldu.

Yerel borsalar Rain Financial Inc. ve BitOasis Dubai’deki personel sayısını azalttı. Sektöre girişlerini yeniden düşünenler arasında, kısa süre önce Abu Dabi’de bir kripto hedge fonu kuran eski bir Barclays Plc bankacısı olan Hazem Shish de var. İlk aylarında iyi bir performans göstermesine rağmen, piyasadaki çalkantıların ortasında kurumsal para toplamada karşılaştığı zorluklar, konuya aşina olan ve bilgiler özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre, ana fonun yönetiminden geri adım atmasına neden oldu.

Kripto Rüyası Bitti Mi?

Doğal kaynaklara alternatif gelir oluşturmak için blockchain ve kripto paraları önemseyen Birleşik Arap Emirlikleri, ilk lisanslardan birini FTX’e vermişti. Dubai Dünya Ticaret Merkezi Kurumu’nun genel müdürü Helal Al Marri o dönemde FTX’e verdikleri lisanstan övünçle bahsetmişti ve “titiz” incelemenin ardından bu lisansı verdiklerini açıklamıştı. Bugün ise düzenleyici kurum internet sitesinde lisans detaylarını bile sildi.

Firmanın çöküşü, birkaç ay içinde Dubai’nin çabalarına vurulan ikinci önemli darbe oldu. Haziran ayında, hedge fonu Three Arrows Capital, şehirde geçici bir lisans aldıktan haftalar sonra, şimdiye kadarki en büyük kripto çöküşlerinden biri sırasında patladı. Konuya aşina olan kişilere göre, yakın zamanda BAE’de kurulan birden fazla kripto hedge fonu, tüm müşteri paralarını FTX’e yatırdı ve kendi çöküşlerini önlemek için para çekme işlemleri durdurulmadan önce platformdan çıkmak için yoğun mücadele verdiler.

İflas dosyalarına göre BAE çöküşten etkilenen en büyük 10 yargı bölgesinden biri ve kayıp yaşayan kullanıcıların %4’ü burada bulunuyor. Nouriel Roubini, 16 Kasım’da Abu Dabi’de düzenlenen bir zirvede Binance’i “yürüyen saatli bomba” olarak nitelendirdi, düzenleyicileri firmaya lisans verdikleri için suçladı ve yetkilileri Zhao’yu BAE’den uzaklaştırmaya çağırdı. Bir gün sonra Binance CEO’su, Milken Enstitüsü’nün Abu Dabi’deki konferansında sahnede yanıt verdi: “Önemsiz insanlar için ne denir?” dedi.

Ancak yine de BAE kripto paraların daha iyi düzenlenmesi için yaşanan olumsuzlukları bir fırsat olarak görüyor. Belki de yakında Dubai daha geniş kapsamlı ve kısıtlayıcı kurallarını ilan edebilir.