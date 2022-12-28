Kripto para piyasası için 2022, Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşü ve kripto para borsası FTX'in iflası dahil olmak üzere, yatırım yapılan para miktarına bakılmaksızın onlarca kripto para projesi öldürücü aksiliklerden dolayı özellikle zorlu bir yıl oldu.

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Kripto para piyasası için 2022, Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşü ve kripto para borsası FTX’in iflası dahil olmak üzere, yatırım yapılan para miktarına bakılmaksızın onlarca kripto para projesi öldürücü aksiliklerden dolayı özellikle zorlu bir yıl oldu.

‘Ölü’ Proje Yatırımında Aslan Payı FTX’in

Kripto analiz platformu RootData tarafından 27 Aralık’ta yayımlanan “2022 Kripto Para Sektörünün Ölen Projeleri Listesi”ne göre, bu yıl ‘ölü’ olarak ilan edilen 96 kripto para projesinden 28’i yatırım adı ve ölü olarak ilan edilen kripto para projelerine yapılan yatırım tutarını 3.61 milyar dolara çıkardılar.

Söz konusu yatırım tutarının en büyük yararlanıcıları arasında Coinbase Ventures, Binance Labs, Pantera Capital, Paradigm, Sequoia Capital ve diğerleri de dahil olmak üzere yatırımcılardan çeşitli fonlama turları yoluyla 1.73 milyar dolar çeken ve yakın zaman önce iflas eden kripto para borsası FTX yer alıyor. Öte yandan ABD’deki yatırımcılara erişimi kolaylaştırmak ve düzenleyici nedenlerden dolayı Kaliforniya eyaletinde kurulan yan kuruluş olan FTX US‘ın da Ontario Öğretmenleri Emeklilik Planı Kurulu’ndan 400 milyon dolarlık yatırım aldığını not etmek gerekiyor.

2020’nin Temmuz ayından başlayarak, iflas eden kripto kredi platformu Celsius Network de sermaye şirketi WestCap ve Kanada emeklilik fonu yöneticisi Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ) dahil olmak üzere yatırımcılardan toplam 788.8 milyon dolar yatırım aldı. Bunun da ötesinde BlockFi, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından değişken faiz ödemeleri sunarak kayıtsız menkul kıymet satışı yapmakla suçlanan bir başka başarısız kripto kredi platformu oldu. Platform, ConsenSys Mesh, Morgan Creek Digital ve Winklevoss Capital gibi büyük yatırımcılardan toplam 499.85 milyon dolar yatırım almıştı.

Son olarak, kripto para broker’ı Voyager Digital, Temmuz ayının başında Bölüm 11 İflas Koruması için başvurmadan önce Alameda Research, Galaxy Digital, Binance.US ve Digital Currency Group’tan 135 milyon dolar yatırım çekmeyi başardı.

RootData’nın derlediği listede Nuri, Symbiont, Beaker Finance, Alameda Research, Unifty, Serum, Babylon Finance, Skynet Labs, Hypernet Labs gibi kripto para projeleri de bulunuyor.

2022’de Ölen Altcoin’lerin Sayısı

Kripto para veri platformu CoinGecko’da listelenen ve 2022’de ‘ölü’ olarak ilan edilen kripto paraların sayısı Kasım ayı sonu itibariyle 951’e yükseldi; bu rakam daha önce bildirdiği gibi 2021’deki 3 bin 322 ve 2020’deki bin 320’ye kıyasla hala daha düşük, ancak 2019’daki 807’ye kıyasla oldukça daha fazla.

Platformun verilerine göre, 2021 yılı hariç olmak üzere, 2018 ile 2022 arasındaki dönemde her yıl listelenen ortalama 947 kripto paranın fişi çekilerek CoinGecko’dan çıkarıldı.