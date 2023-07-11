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Mayıs ayında Çin’in ekibini tutukladığı haberleri ve takip eden günlerde uğradığı hack saldırısında milyonlarca dolarlık kripto paranın çalındığı iddiasıyla gündeme gelen kripto para köprüsü Multichain‘deki (MULTI) hareketlilik devam ediyor. Son olarak geçen hafta 130 milyon dolarlık bir hack saldırısının kurbanı olduğu iddiasıyla gündem olan altcoin projesinde yeni anormal hareketlilikler görüldü.

12 Saatte 117 Milyon Dolarlık Kripto Para Çıkışı

Yakından takip edilen Çinli kripto para gazetecisi Wu Blockchain, son 12 saat içinde Multichain köprüsünde çok sayıda anormal kripto para çıkışı olduğunu ve tüm anormal çıkışlarda kripto paraların temel olarak yeni adrese aktarıldığını bildirdi. Buna göre Multichain’in “0x1e…477b” cüzdanından 117 milyon dolar değerinde kripto para çıkışı oldu.

Wu Blockchain’in derlediği veriler, Multichain’in Fantom köprüsünden 11.91 milyon DAI, 13 bin 146 ETH, 10.1 milyon USDC, 64 milyon USDT, 52 BTC, Arbitrum köprüsünden 2 bin 891 WETH, 8.7 milyon USDC, 7.5 WBTC, BNB Chain köprüsünden 209 bin USDC, 50.8 BTCB, Avalanche köprüsünden 2.38 milyon DAI, 33.76 WBTC.e, 667.4 WETH, 9 milyon USDC, Cronos köprüsünden 616 bin DAI, 19.95 bin USDC, 5 bin 582 WETH, Polygon köprüsünden 7.05 WBTC, Moonbeam köprüsünden 237.6 bin USDC, Optimism köprüsünden 37 bin USC, 21,91 WBTC, 10.36 milyon DAI ve Ethereum köprüsünden 15 bin DAI çıkışı olduğunu gösteriyor.

Yeniden Hack’lendiği İddiasıyla Gündeme Oturmuştu

6 Temmuz’da Multichain’in Fantom köprüsünden toplamda 130 milyon dolarlık çıkış olduğu görülmesiyle önde gelen kripto para köprüsünün yeniden hack’lendiği iddia edilmişti. Söz konusu rakam, köprüde bulunan wBTC, USDC ve USDT‘nin neredeyse tamamına karşılık geliyor olması bakımından oldukça büyük.

Dev kripto para borsası Binance, bu saldırıdan birkaç gün önce Multichain’deki sorunları gerekçe göstererek 8 köprülü altcoin için belirli ağlarda para yatırma ve çekme işlemlerini bir sonraki duyuruya kadar tamamen durdurduğunu açıklamıştı. Karar Polkastarter (POLS) – BNB Smart Chain (BSC), Alchemy Pay (ACH) – BNB Smart Chain (BSC), Beefy Finance (BIFI) – Fantom Network (FTM), SuperVerse (SUPER) – BNB Smart Chain (BSC), Travala (AVA) – Ethereum (ETH), Spell Token (SPELL) – Avalanche C-Chain (AVAXC), Alpaka Finance (ALPACA) – Fantom Network (FTM) ve Harvest Finance (FARM) – BNB Smart Chain’i (BSC) kapsıyordu.