Kripto Para Piyasasında Yılın İkinci Yarısı İçin Beklentiler Olumlu

Coinbase Research tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, daha olumlu bir makroekonomik zemin, kurumların dijital varlıklara yönelik artan ilgisi ve düzenleyici alanda yaşanan netleşmeler, 2025 yılının ikinci yarısında kripto piyasalarında yapıcı bir görünüm sağlayabilir. Raporda, özellikle ABD ekonomisine ilişkin göstergelerdeki iyileşmenin ve Federal Rezerv’in potansiyel faiz indirimi beklentilerinin piyasadaki iyimserliği yukarı çektiği belirtiliyor.

Makroekonomik Gelişmeler ve Piyasa Tepkileri

2025 yılının ilk çeyreğinde ABD ekonomisinde büyümede yaşanan kısa süreli daralmanın ve ticaret alanındaki aksaklıkların ardından, son veriler toparlanmayı işaret ediyor. Atlanta Fed’in GDPNow verisi, yılın başına göre önemli bir artışla, haziran başı itibarıyla çeyreklik bazda yüzde 3,8’e yükseldi. Beklenen faiz indirimleri ve daha az agresif ticaret politikaları, resesyon endişelerini azaltırken, yatırımcıların risk iştahını artırıyor.

Aynı raporda, ABD dolarının hakimiyetindeki azalma ve enflasyona karşı korunma arayışlarının, Bitcoin $107,041.02’in çekiciliğini daha da artırabileceği değerlendiriliyor. Ancak, ABD Hazine tahvil getirilerinin yüksek seviyede kalması, yatırımcıların kripto tercihlerinde belirleyici olmaya devam edebilir. Altcoin‘lerle ilgili ise, özel bir katalizör olmadıkça beklenen yükselişin sınırlı olabileceği öngörülüyor.

Kurumların Kripto Varlık Stratejileri

Kamuya açık şirketler, 2024 yılındaki muhasebe kuralı değişikliği sayesinde artık bilançolarına dijital varlıkları daha rahat şekilde ekleyebiliyor. “Mark-to-market” muhasebe uygulaması, bu varlıkların anlık değeriyle kaydedilmesini mümkün kılıyor. Şirketlerin kripto varlıklara yönelmesi talebi artırsa da, bu yeni eğilim bazı sistemik riskler doğuruyor. Özellikle, dijital varlık alımlarını dönüştürülebilir borçla finanse eden firmalar, yeniden finansman imkanı bulamaz veya kripto fiyatları keskin bir şekilde düşerse, satış yapmak zorunda kalabilir.

Coinbase Research, “Şirketlerin kriptoya olan ilgisi arttıkça, piyasalarda yeni riskler oluşabilir,” açıklamasında bulundu.

Düzenleyici Netlik ve Yeni Yasal Düzenlemeler

Raporda, düzenleyici alandaki gelişmelerin piyasa yapısını değiştirebileceği vurgulanıyor. Senato’da kısa süre önce onaylanan GENIUS Act adlı iki partili kararlı varlık kanunu, Temsilciler Meclisi’nde de görüşülecek. Ayrıca, kapsamlı bir piyasa yapılandırma tasarısı olarak sunulan CLARITY Act ise dijital varlıkların denetimini netleştirmeyi ve hem SEC, hem de CFTC’nin rollerini belirlemeyi amaçlıyor. Yasa yürürlüğe girerse, hem ihraççılar hem de yatırımcılar için kurallar daha şeffaf hale gelebilir.

SEC’in gündeminde ise kripto varlıklarla ilişkili ve çoklu varlık içeren yatırım fonu başvuruları bulunuyor. Staking ve altcoin‘leri içeren ETF başvurularının da değerlendirildiği bildirildi. İlk kararların temmuz ayında alınması, kalan başvuruların ise ekim sonuna kadar karara bağlanması bekleniyor.

Rapora göre, bitcoin, yılın ikinci yarısında makro ve yapısal rüzgarlar sayesinde avantajlı pozisyonda bulunuyor. Altcoin’lerin ise, düzenleyici belirsizlikler ve likidite sorunlarıyla karşı karşıya olduğu, bu nedenle daha temkinli bir görünüm sergileyebileceği belirtiliyor.

Piyasalardaki büyüme beklentisi, hem mevzuat değişikliklerine hem de yeni finansal ürünlerin düzenli şekilde piyasaya sunulmasına bağlı görünüyor. Kurumların stratejileri ve alınacak yeni kararlar, ilerleyen dönemde piyasa dinamiklerini şekillendirmede önemli rol oynayabilir.

Raporda yer alan tüm değerlendirmeler, kripto piyasalarının geleceğinin değişkenliğini vurgularken, yatırımcılar açısından fırsat ve risklerin birlikte arttığına işaret ediyor. Kripto varlıklara kurumsal ve düzenleyici ilginin artması, uzun vadede piyasa dinamiklerinde köklü değişikliklere yol açabilir. Yasal belirsizliklerin azalması, yeni finansal ürünlerin devreye girmesiyle birlikte, piyasalarda güven ortamının güçlenmesi ve daha istikrarlı büyümenin mümkün olabileceğine dair sinyaller veriyor. Bu süreçte yatırımcıların, piyasalardaki gelişmeleri ve düzenleyici yenilikleri yakından takip etmeleri öneriliyor.