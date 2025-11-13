Kripto Para Piyasasında Sessiz Güçlenme: Bitcoin Balinaları 45.000 Adet BTC Topladı



Piyasanın dar bantta hareket ettiği haftada Bitcoin $95,870.81 100.000–105.000 dolar aralığında sıkışmış görünse de Blockchain içi veriler büyük çaplı oyuncuların alım yönlü stratejilerini hızlandırdığını ortaya koyuyor. Spot ETF’lerdeki çıkışlar ve vadeli piyasalarda daralan açık pozisyonlara rağmen ciddi miktarda BTC’nin uzun vadeli adreslere taşındığı görülüyor. Kurumsal yatırımcıların soğuk cüzdan tercihinin artması fiyat görünümündeki sakin yapıya karşın derinleşen bir pozisyon inşasına işaret ediyor.

Balina Birikiminin Yapısal Dönüşüme İşaret Ediyor

CryptoAppsy verilerine göre güne 101.900 dolar civarında başlayan Bitcoin, aynı aralığın alt sınırında işlem görmeye devam ederken spot ETF’lerden Çarşamba günü 278 milyon dolarlık çıkış oldu. Ethereum $3,155.65 ETF‘lerinden 184 milyon dolar çıkış olurken, Solana ETF‘leri tarafına 18 milyon doların üzerinde giriş oldu.

Vadeli işlemlerde açık pozisyon büyüklüğü Ekim zirvesinden yaklaşık yüzde 34 gerileyerek 42 milyar doların altına indi ve CoinGlass verilerine göre son 24 saatteki tasfiye toplamı 583 milyon doları buldu. Kayıpların önemli kısmı aşırı kaldıraçlı long pozisyonlardan geldi. Kaldıraç yükü hafiflerken balina alımlarının artması dikkat çekti.

BRN Araştırma Başkanı Timothy Misir, haftalık bazda 45.000 adet BTC’nin cüzdanlara eklendiğini ve bunun yılın ikinci büyük birikim hareketi olduğunu belirterek yaklaşık 4.6 milyar dolarlık alımın zayıf görünüm altında inşa edilen yapısal bir pozisyona işaret ettiğini söyledi. Blockchain içi veriler alımların önemli bölümünün borsalardan çekilerek uzun vadeli saklama alanlarına taşındığını ve kurumsal eğilimin güçlendiğini gösteriyor. Glassnode’ın yeni raporu fiyatın hafif zayıf bir bantta yatay seyrettiğini ve 106.000 dolar seviyesinin üzerinde sınırlı potansiyel bulunduğunu aktardı.

Makro Rüzgarların Piyasa Dengesi Üzerindeki Etkisi

ABD hükümetinin 41 günlük kapanmanın ardından yeniden faaliyete geçmesiyle yaklaşık 40 milyar dolarlık likidite kilidinin açılması risk iştahında sınırlı bir rahatlamaya yol açtı. Aynı dönemde Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile ekonomik iş birliğinde ciddi alanlar bulunduğunu vurgulayarak küresel ticaret dinamiklerinde daha sakin bir tonun öne çıktığını ifade etti. Bu taraftaki gelişmeler piyasanın genel duyarlılığını destekleyerek fiyatların mevcut aralıkta dengede kalmasına yardımcı oldu.

Uzmanlara göre olumlu makro görünümle birlikte güçlenen balina alımları piyasanın daha temiz bir yapıya kavuşmasını sağlıyor ancak ETF çıkışlarının sürmesi spot piyasada baskının devam edebileceğine işaret ediyor. Kurumsal yatırımcıların yeniden güçlü şekilde giriş yapmaması ve küresel politik belirsizliklerin kısa sürede geri dönme ihtimali Bitcoin’de konsolidasyon sürecinin uzayabileceği anlamına geliyor. Misir, mevcut yapıyı “sessiz, temizlenmiş fakat henüz yeni bir trendi taşıyacak derinlikten uzak” şeklinde nitelendirdi.