Kripto Para Piyasasında Sert Hareketlilik: Fiyatlar Düştü

Son 24 saatte kripto para piyasasında toplam piyasa değeri ve Bitcoin $120,786.28 fiyatı önemli bir düşüş yaşadı. Gündüz saatlerinde yaşanan yükselmenin ardından özellikle yatırımcıların kâr satışları ve yaklaşan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) raporunun neden olabileceği belirsizlikler, bu geri çekilmede etkili oldu. Altcoinler arasında Fartcoin’in yüzde 19’luk değer kaybı en dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.

Piyasa Değerinde Hızlı Dalgalanma

Toplam kripto para piyasa değeri, son 24 saatte 18 milyar dolar azalarak 3,91 trilyon dolara geriledi. Kısa sürede yaşanan 100 milyar dolarlık dalgalanma, piyasadaki istikrarsızlığı yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre yatırımcılar, kısa vadede fiyat hareketlerinde hızlı değişikliklerle karşılaşabilir.

Beklenen ABD CPI raporunun, yatırımcılar arasında endişe ve belirsizliğe yol açtığı görülüyor. Raporun açıklanmasından sonra enflasyon baskısı oluşursa piyasadaki oynaklığın devam edebileceği ifade ediliyor. Şu anda toplam piyasa değeri 3,91 trilyon dolarda bulunurken, aşağı yönlü baskı artarsa 3,81 trilyon dolara kadar gerileme olasılığı olduğu, olumlu bir havada ise piyasa değeri 4 trilyon doları aşabileceği öngörülüyor.

Bitcoin Fiyatında Geri Çekilme

Bitcoin fiyatı, gün içinde büyük bir düşüş yaşamadı; mevcut fiyatı 118.933 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasa baskısının devam etmesine rağmen, uzman analizlerine göre Bitcoin’in göreceli güç endeksi (RSI) nötr seviyenin üzerinde seyrediyor. Bu, olumlu momentumun halen devam ettiğini gösteriyor.

Ancak, yatırımcıların kâr satışlarının artması halinde, Bitcoin fiyatı 117.261 dolar seviyesinin altına inebilir ve alım baskısı azalabilir. Analistlere göre, fiyat 115.000 dolara kadar gerilerse mevcut olumlu seyrin geçersiz kalabileceği ve aşağı yönlü bir düzeltmenin başlayabileceği düşünülüyor.

BeInCrypto editörü Harsh Notariya, “Kısa vadeli dalgalanmaların piyasayı etkileyebileceğini, yatırımcıların ABD CPI raporunu dikkatle takip etmesinde fayda olduğunu” belirtti.

Fartcoin’de Yüzde 19’luk Düşüş

Altcoinler arasında özellikle Fartcoin, son 24 saatte yüzde 19 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan token oldu. Şu anda 0,87 dolar seviyesinde işlem gören Fartcoin, destek noktalarının hemen üzerinde tutunuyor. Teknik analizlere göre, kısa vadede aşağı yönlü trendin güç kazandığı belirtiliyor.

Eğer Fartcoin fiyatı mevcut destek noktasının altına düşerse 0,80 dolar seviyesine kadar gerileyebileceği belirtiliyor. Tersine, fiyat bu seviyeden yükselişe geçerse 0,92 dolar direncini aşarak kısa vadede tepki alımı görebilir. Ancak piyasa genelindeki baskının devam etmesi, altcoin üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor.

BeInCrypto teknik analiz ekibi, “Fartcoin’in mevcut destek seviyesinin korunamaması halinde satış baskısının artabileceğini” vurguladı.

Sonuç olarak, kripto para piyasası kısa süreli yükselişlerin ardından yeniden dalgalı bir görünüme büründü. ABD’den gelecek makroekonomik veriler ve yatırımcı eğilimleri, piyasadaki yönelim üzerinde belirleyici olabilir. Yatırımcıların piyasayı yakından takip etmesi ve olası gelişmelere karşı temkinli olması öneriliyor.