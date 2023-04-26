First Republic Bank mevduatındaki düşüş ve ABD'deki bankacılık krizinin derinleşebileceğine yönelik beklenti, Bitcoin'de yeni bir yükselişe neden oldu.

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First Republic Bank mevduatındaki düşüş, ABD’deki bankacılık krizinin devam edebileceğine yönelik beklentileri arttırdı. First Republic Bank (FRC) hisseleri 25 Nisan’da %50’den fazla değer kaybederken lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 24 saatte %10’a yakın bir değer artışı kaydederek 30.000 dolar fiyat seviyesini aştı.

Bitcoin’deki Yükselişin Perde Arkası

ABD’deki bankacılık krizi, Mart ayının ortalarından bu yana lider kripto para birimi Bitcoin’in yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalamasına neden oldu. Kripto para piyasası da bu süreçte yeniden yükselişe geçti ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de yüksek oranlarda değer artışları kaydetti. Öte yandan dün yaşanan gelişme de ABD’deki bu bankacılık krizinin daha farklı bir boyuta ulaşabileceğine yönelik bir beklentinin oluşmasına neden oldu.

23 Nisan Pazartesi günü First Republic, ilk çeyrek kazanç raporunda toplam mevduatın 100 milyar dolardan fazla düştüğünü ve mali durumunu olabildiğince çabuk güçlendirmek için “stratejik seçenekler peşinde olacaklarını” bildirdi. Ancak söz konusu ifade edilen “stratejik seçeneklere” ilişkin herhangi bir netlik yok.

First Republic Bank mevduatındaki düşüş, bu beklentileri önemli ölçüde arttırdı. First Republic Bank (FRC) hisseleri 25 Nisan’da %50’den fazla değer kaybederken lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 24 saatte %10’a yakın bir değer artışı kaydederek 30.000 dolar fiyat seviyesini aştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Sabah saatlerinden bu yana yeniden yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son saatlerde de değer artışlarına hız kazandırdı ve CMC verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir yükseliş kaydederek 30.000 dolar seviyelerine ulaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de 1,23 trilyon doları aştı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1950 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki bu yükseliş ile birlikte volatilite de gün içerisinde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.