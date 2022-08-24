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Kripto Para Piyasası Yükselişte: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!

Güne yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 21.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
09:13
24 Ağustos 2022
Fed Faiz Kararı Sonrası Piyasa Yükselişte! Bitcoin (BTC) ve Altcoin'lerde Son Durum Ne?
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün öğlen saatlerinde kaydetmeye başladığı yükselişlerin ardından 21.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne çeşitli oranlarda değer artışları ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1.635 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,07 trilyon dolara ulaştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle güne yükseliş ile başladı. Dün öğlen saatlerinde yeniden yükselişe geçen Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer artışlarının ardından 21.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükselişler ile birlikte 1.635 dolar seviyelerini aşarken, kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,07 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 298 dolar, Cardano (ADA) 0,45 dolar, XRP 0,34 dolar, Solana (SOL) 34 dolar, Polkadot (DOT) 7,5 dolar, Avalanche (AVAX) 23 dolar ve Polygon (MATIC) 0,81 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Chiliz (CHZ), Nexo (NEXO), Bitcoin Cash (BCH), Waves (WAVES) ve Curve DAO Token (CRV) ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto varlıklar oldu.

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