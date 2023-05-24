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Lider kripto para birimi Bitcoin‘in 27.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte kripto para piyasası yeniden düşüşe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,11 trilyon dolar seviyesine geriledi. Piyasadaki düşüş eğiliminin de etkisiyle son 24 saat içinde ortalama %2,2’lik bir değer kaybı kaydeden Solana (SOL), yeniden kritik seviyelere geriledi.

Kripto Para piyasası Düşüşte

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 27.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi ve 26.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kaybının da etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,11 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde son 24 saat içinde ortalama 70 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle %2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydeden Solana (SOL), 20 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi ve 19,4 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Solana (SOL), Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi

Solana blokzincirinin yerel kripto para birimi SOL, Kasım 2021’de 250 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselmesinin ardından son yıllarda kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle oldukça yüksek oranlarda değer kayıpları kaydetti ve 2022 yılının ilk aylarında yeniden çift haneli fiyat seviyelerine geriledi.

Öte yandan son aylarda da güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan SOL, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %5,5’lik bir düşüş kaydederken son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise %2,15’lik bir değer kaybı kaydetti ve 20 dolar fiyat seviyelerinin altına gerileyerek 19,4 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kaydedilen bu son değer kayıplarının ardından Solana’nın (SOL) piyasa değeri de CMC verilerine göre 7,6 milyar dolar seviyesine geriledi. Solana (SOL), güncel verilere göre mevcut durumda CMC’nin piyasa değeri sıralamasında kripto ekosisteminin 10. en büyük kripto para birimi konumunda.