Kripto Para Piyasası 4 Trilyon Doları Aştı: Bitcoin ve Lido DAO Dikkat Çekiyor

Kripto para piyasasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı ve toplam piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları aştı. Bitcoin $120,786.28’in bir ayın ardından 122.000 dolar direncini yeniden geçmesi ve Lido DAO’nun son 24 saatte yüzde 10’luk yükselişi, piyasanın güçlü yükselişine işaret ediyor. Sektördeki önemli anlaşmalar ve yönetici değişiklikleri de gündeme gelirken, volatilitenin yüksek seviyede devam ettiği gözlemleniyor.

Yönetim ve Stratejik Satın Almalar

LayerZero Foundation, kripto ekosisteminde yeni bir adım atarak, Stargate köprü protokolünü ve ilgili STG tokenlarını 110 milyon dolara satın almayı teklif etti. Bu stratejinin, Stargate’in yol haritasını güçlendirmesi ve ZRO tokenlarına yönelimi kolaylaştırması bekleniyor. Bu dönüşümün, çapraz zincir işlemlerin dinamiklerini ve ilgili token değerlemelerini etkilemesi öngörülüyor.

Bir diğer önemli gelişme ise Beyaz Saray Kripto Konseyi İcra Direktörü Bo Hines’ın istifası oldu. Hines, görevinden ayrılarak özel sektöre döneceğini açıkladı. Bo Hines, topluluğa teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“Aralık 2024’ten bu yana kripto topluluğundan gördüğüm güçlü destekten ötürü minnettarım.”

Piyasa Analizi ve Olası Senaryolar

Toplam kripto piyasa değeri yalnızca 24 saat içinde 122 milyar dolarlık bir artış gösterdi ve şu an 4.00 trilyon dolar seviyesine yakın durumda bulunuyor. Yatırımcı güveninin devam etmesi durumunda, bu seviye güçlü bir destek noktası olabilir. Ancak, olası bir satış dalgasında piyasa değeri kritik 3.94 trilyon doların altına inebilir ve bu durumda son kazanımlar hızla silinerek piyasa değeri 3.89 trilyon dolara geri çekilebilir.

Bitcoin’in ATH’sine Yakınlaşması

Bitcoin son 24 saatte değerini yüzde 4,59 oranında artırarak kısa süreliğine 122.000 dolar seviyesini geçti ve bir aylık rekorunu kırmış oldu. Bitcoin’in bu yükselişi, kripto piyasasının genel olumlu seyrinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Analistlere göre, Bitcoin’in mevcut yükselişi devam ederse tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 123.218 dolar aşılabilir.

Bununla birlikte, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılardan olası çıkışlar, Bitcoin’in mevcut desteğini kaybetmesine neden olabilir. Bitcoin’deki bu tür bir fiyat düzeltmesi, piyasanın mevcut yükselen görünümünü zayıflatabilir.

Lido DAO’dan Güçlü Performans

Lido DAO (LDO), son 24 saat içerisinde yüzde 11’lik bir fiyat artışı ile günün en iyi performans gösteren altcoin’i oldu. Yazı hazırlandığı sırada LDO, 1,56 dolar direncini aşmaya çalışırken teknik göstergelerde önemli bir kırılım gerçekleşmek üzere.

Analistlere göre, 50 günlük ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların bir “Golden Cross” oluşturması, LDO’nun yükselişinin devam ettiğine işaret ediyor. Eğer bu teknik gösterge gerçekleşirse, LDO’nun fiyatı bir sonraki direnç noktası olan 1,82 dolara yönelebilir.

Öte yandan, Bitcoin fiyatlarının 1,34 dolar desteğinin altına gerilemesi, LDO’da son dönemde kazanılan ivmeyi tersine çevirebilir. Böyle bir senaryoda LDO’nun fiyatı 1,18 dolara kadar düşebilir.