Kripto Para Piyasalarında Teknik Görünüm: XRP, Bitcoin ve Ether Önemli Seviyeler

Kripto para piyasalarında son dönemde önemli hareketlilikler gözlemleniyor. Özellikle XRP, Bitcoin (BTC) $120,786.28 ve Ether (ETH) üzerindeki teknik göstergeler, traderlar ve yatırımcılar için yakın vadede dikkatle izlenmesi gereken dönüm noktalarını ortaya koyuyor.

XRP: Yükseliş Sinyalleri

XRP’nin performansı, haftalık bazda yüzde 11’lik artış ile öne çıkıyor. Ancak fiyat hâlen geçen ay oluşan ve düşüş trendinin başlangıcını haber veren 3,65 dolar seviyesindeki ‘tweezer top’ formasyonunun etkisi altında. Bu yapı, piyasanın iki denemede de aynı noktada güçlü satış baskısı ile karşılaştığını gösteriyor.

Yükseliş eğiliminin sürdürülebilirliği için XRP’nin 3,65 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir hareket gerçekleştirmesi gerekiyor. Aksi halde yatırımcıların kar almayı tercih etmesi, satış yönlü baskıyı artırabilir. On-chain göstergelere göre ise yatırımcıların ellerindeki varlıkların büyük kısmında gerçekleşmemiş karlarının bulunduğu ifade ediliyor.

Alphractal Araştırma Şirketi, “XRP Net Gerçekleşmemiş Kar/Zarar (NUPL) 2021 zirvesinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu durumda yatırımcıların yüksek oranda gerçekleşmemiş kara sahip olduğu görülüyor; bu tür fazlalıklar piyasa dağılımı ve fiyat düzeltmesi riskini artırabiliyor.”

Mevcut destek ve direnç noktaları da piyasanın kısa vadeli eğilimini belirlemede önemli rol oynuyor. Dirençler 3,38, 3,65 ve 4,00 dolarda konumlanırken, destekler ise 2,99, 2,72 ve 2,65 dolarda.

Bitcoin: Konsolidasyon Döneminde

Bitcoin tarafında ana eğilim yukarı yönlü devam etse de son fiyat hareketleri, kısa vadeli bir düzeltme ve konsolidasyon evresine işaret ediyor. Fiyatın 50 günlük basit hareketli ortalamadan yukarı sıçraması, bu konsolidasyon döneminin gücünü destekliyor.

Teknik analizde, fiyatın mevcut düşüş kanalını yukarı yönde kırması, yükseliş trendinin devamı için onay niteliği taşıyacak. Böyle bir durumda, yeni rekorların görülmesi de mümkün olabilir. Aksi durumda, 111.965 dolar seviyesinin altına olası bir gerileme satış riskini gündeme getirebilir.

Bitcoin’de ana dirençler 120.000, 122.056 ve 123.181 dolarda; destek noktaları ise 111.965, 104.562 ve 100.000 dolarda yer alıyor.

Ether: Güçlü Yükseliş ve Yeni Hedefler

Ether, uzun süredir üstüne çıkamadığı fiyat seviyelerinde işlem görmeye başladı. Son olarak 4.200 doların üzerine taşınan Ether, 2021 sonlarından bu yana süregelen simetrik üçgenin dışına çıkarak yükseliş eğilimine güçlü bir geçiş oldu.

Bu kırılım, piyasaların yeni ve kuvvetli bir yükseliş trendine girdiğini gösterebilir. Teknik olarak tanımlanan bu yapı, önümüzdeki dönemde Ether’in 4.800 dolar ve üzerindeki rekor seviyelerini test etme ihtimalinin arttığını gösteriyor.

Ether tarafında önemli direnç noktaları 4.400, 4.875 ve 5.000 dolar seviyelerinde. Destek olarak ise 4.000, 3.941 ve 3.737 dolar seviyeleri dikkate alınıyor.