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Birçok yatırımcı uzun/ kısa vadeli kripto para birimlerine yatırım yapmak yerine ön satışa katılmayı tercih ediyor. Bu makalede güncel en iyi ön satış projelerin ne olduğunun açıklanması dışında kripto para ön satışı nedir başlığı altında konu ile ilgili hiçbir fikri olmayan yatırımcılara kapsamlı bilgi veriliyor.

Şimdi güncel kripto para ön satışları neler olduğuna yüzeysel olarak göz atalacak.

Güncel Ön Satış Kripto Paraları

Dash 2 Trade (D2T)

IMPT.io (IMPT)

Calvaria (RIA)

Areon (AREA)

Tora Inu (TORA)

Vital Veda (VVFIT)

Dash 2 Trade (D2T)

Dash 2 Trade, halihazırda ön satışın 2. aşamasında olan 2022 yılında ön satışa sunulmuş en potansiyeli yüksek kripto para birimidir. Yatırımcıların yatırım yapmadan önce alacağı kararlara yardımcı olan bu proje, birçok konuda yatırımcıya bilgi verir. Örneğin hangi kripto para biriminin anlık olarak hacminin yükseldiğini haber vererek yatırımcıların HODL etmesini ya da elinden çıkarması gerektiğini hatırlatır.

Eğer bireysel yatırımcıysanız ve sinyal, piyasa yorumu ya da kripto sektörüne dair güncel haberleri tek bir arayüz üzerinden takip etmek istiyorsanız ekibin iddialarına göre Dash 2 Trade yatırımı iyi bir tercih olacaktır. Halihazırda 1 adet D2T 0,05 USDT olup, 3. aşamada 1 D2T 0,0513 dolardan yatırımcılara sunulacaktır. Bu sebeple ekip, uygun fiyattan D2T sahibi olmak istiyorsanız hızlı bir karar alınmasını öneriyor.

IMPT.io (IMPT)

Günümüzde azımsanmayacak miktarda enerji kullanıyor ve doğaya zarar veriyoruz. Kripto sektöründe de ne yazık ki durum aynı. Örneğin Madencilik yoluyla 1 Bitcoin kazımı, küçük bir ülkenin 1 yılda harcadığı enerjinin yarısı kadar enerji harcıyor. Hal böyle olunca IMPT gibi yenilikçi ve çevreci kripto para birimleri ortaya çıktı.

IMPT, karbon salınımını minimuma indirmek amacıyla oluşturulan ve halihazırda 100’den fazla firma tarafından destek almış yenilikçi kripto para birimidir. Ön satışı 31 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek bu proje güncel olarak 2. aşamasındadır. Her aşamada fiyat artacak olup ekibin iddialarına göre mümkün olduğunca erken aşamalarda IMPT yatırımı yapmak beraberinde maksimum kazancı getirebilir.

Calvaria (RIA)

Calvaria, oyuncuların her biri kendi benzersiz yetenek setlerine sahip farklı karakterleri temsil eden kartları kullanarak turnuvalarda yarıştığı bir kart oyunudur. Oyuncunun temel amacı, ödüller ve çeşitli yükseltmeler elde etmek için karmaşık stratejiler ve taktikler kullanarak rakipleri yenmektir.

Oyunun ana para birimi, oyunun tüm ekonomisinin ana bileşeni olan RIA tokeni halihazırda ön satıştadır. Listenin en iyi ön satış performansını yaşadığı iddia edilen Calvaria, toplam ön satış miktarının yüzde 65’ini tamamlamış olup aktif olarak 4. aşamada yatırımcılara sunulmaktadır.

1 USDT 40 adet RIA tokenine eş olup, 5. aşamada 1 USDT 33,33 RIA’dan yatırımcılara sunulacaktır. Bu ön satış coin nasıl alınır merak ediyorsanız Calvaria resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Areon (AREA)

Zamanla, blockchain ağlarının karmaşıklığı artar. İnsanlar, hizmetleri herhangi bir zorluk yaşamadan kullanmak için daha kolay ve basit ekosistemler ararlar. Bu amaca hizmet etmek adına ortaya çıkan Areon, blockchain ekosistemleri arasında çığır açan yenilikler yapacak gibi görünüyor.

Halihazırda ön satış aşamasında Areon’u resmi internet sitesi üzerinden satın alabilirsiniz. Eğer bu projeye 100 dolar üstü bir yatırım yaparsanız 3 eşsiz NFT ile de ödüllendirileceğinizi belirtiliyor. 1 Aralık 2022 tarihine kadar devam eden bu ön satış etkinliğine katılmak için MetaMask cüzdanınızın olduğundan emin olun.

Kısaca Areon’un temel amacı, son kullanıcıların düzenli olarak karşılaştığı büyük sorunları çözerek küresel kripto endüstrisini hızlı, güvenilir ve yatırım dostu hale getirmektir.

Tora Inu (TORA)

Tora Inu, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde borsalarda listelenecek bir diğer potansiyeli yüksek ön satış coinidir. Projenin önümüzdeki aylarda atacağı önemli adımlardan bazıları, bir NFT Native Marketplace, P2E oyunu ve NFT Entegrasyonlu Mini Oyunları’nın lansmanını içeriyor.

Deflasyonist yapıda olan TORA, her bir işlemden sonra tokenlerin bir yüzdesinin dolaşımdan çıkmasıyla tokenin kademeli olarak değer kazanmasını sağlar. Takip eden arz sıkışmasının token için bir yükseliş momentumu yaratması bekleniyor.Bu işlem TORA tokenini zamanla daha da güçlendirmek için atılmış bir adımdır.

Güçlü bir topluluk desteği de gördüğü iddia edilen Tora Inu, ‘hype’ kaybetmemek için meme token etiketinden yararlanıyor ve kısa sürede Twitter ve Telegram’da etkileyici bir takipçi kitlesi yarattığı belirtiliyor. Eğer bu projeye yatırım yapmak istiyorsanız resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

VitalVeda (VVFIT)

VitalVeda, fitness eğitimi endüstrisinde devrim yaratmak için WEB3, NFT, P2E, AI ve VR teknolojilerinden yararlanarak dünyanın ilk ‘teşvikli’ sanal spor salonunu yaratıyor. VitalVeda Metaverse oyunlaştırılmış ekosistemi, kullanıcıları ödüller için sağlığı iyileştiren etkinliklere katılmaya teşvik etmeye ve kullanıcıların yaşam durumunu iyileştirmeye hazır.

VitalVeda, tüm dünyadaki fitness tutkunlarını zinde ve heyecanlı tutarken daha önce hiç var olmayan modaya uygun teknolojilerin bir birleşimini kullanarak Metaverse dünyasında özel egzersiz ve spor paketleri sunması dışında Metaverse dünyasında daha önce var olmayan tüm modaya uygun teknolojilerin yanı sıra özel egzersiz ve spor paketleri de sunuyor.

Sloganı ‘Egzersiz yapın, hareket edin ve kazanın!’ olan bu proje, halihazırda ön satışta yatırımcılara sunuluyor. 20 Kasım 2022 tarihine kadar ön satışta olan bu tokeni resmi internet sitesi üzerinden satın alabilirsiniz.

Kripto Para Ön Satışı Nedir?

Kripto para ön satışı nedir sorusuna verebilecek bir cevabınız yok ise kısaca açıklanacak. Yüksek kazanç nasıl elde edebileceğini merak eden yatırımcılar, potansiyelleri nedeniyle doğal olarak kripto ön satışlarına yönelir. Basitçe söylemek gerekirse, kripto ön satışları, geliştirme ekiplerinin sermaye artırması için yatırımcılara sunduğu kripto para dağıtma işlemine ön satış denir. Bu ön satışlar, ICO gerçekleşmeden önce gerçekleşir ve genellikle tokenleri indirimli fiyattan sunar.

Halihazırda ön satışta olan Dash 2 Trade üzerinden örnek veriliyor. D2T’ye ön satıştan yatırım yapan yatırımcılar, ETH kullanarak projenin web sitesi aracılığıyla düşük bir fiyattan D2T tokenleri satın alabilir. Geçmişte %3000 oranında artışlar görülen bazı projeler gibi ekibin iddialarına göre Dash 2 Trade’de benzer bir yükseliş yaşayabilir. Bu sebeple doğru projenin ön satışına katılırsanız kazançlı çıkabilirsiniz.

Ön Satışa Katılmadan Önce Dikkat Etmeniz Gerekenler

Etkili pazarlama, bir projenin görünürlüğünü artırabilir ve büyük miktarda sermaye üretebilir. Ancak, tüm ön satışlar eşit şekilde oluşturulmaz, bu nedenle yüksek potansiyele sahip projelerin nerede bulunacağını anlamak hayati önem taşır. Bunu akılda tutarak, akılda tutulması gereken bazı önemli faktörler şunlardır:

Geliştirme Ekibini Araştırın

Yapılan açıklamalara göre en iyi kripto para ön satışları listesinde yer alan her projenin hangi ekip tarafından yapıldığı bariz bir şekilde belli. Projenin kurucusunun bilinmemesi birçok yatırımcı için endişe verici olabileceğinden, geliştirme ekibi hakkında bilgisi olmayan projelerden kaçınmak da önemlidir. Bir başka meşruiyet işareti, projenin Certik veya Solid Proof sertifikalı olmasıdır. Bunlar akıllı sözleşmelerin güvenli olduğunu doğrulayan denetim hizmetleridir.

Sosyal Medyayı Kullanın

Sosyal medya, kripto para piyasasında değerli bir kaynak haline geldi ve yatırımcıların yaklaşmakta olan projeler hakkında bağlantı kurmasına ve fikirlerini paylaşmasına izin verdi. Reddit’de popüler olan kripto gruplarını (r/CryptoCurrency) takip edebilir ve ön satış projeleri hakkında topluluğun ne düşündüğünü inceleyebilirsiniz. Ayrıca, birçok kullanıcı kripto pazarında derinlemesine deneyime sahiptir, bu nedenle ön satış projelerinin potansiyeli hakkında çok yararlı tavsiyelerde bulunabilirsiniz.

Projenin Whitepaper’ini Okuyun

Son olarak, bir projenin whitepaperi, ilgili tokenin fiyatının uzun vadede yükselip yükselmeyeceği konusunda bilgi vermeye yardımcı oldukları için gözden geçirilmesi çok önemlidir.

Birçok ön satış aşamasında tokenler, çok sayıda token (trilyonlarca) satışa sunulur ancak proje borsalarda listelendikten sonra bunların büyük çoğunluğu yakılır. Bu yakma mekanizması arzı azaltır ve kalan tokenleri kıt hale getirir. Bu da tokenin değerini artırmaya yardımcı olur.

En iyi kripto token ön satışlarına yatırım yapmak isteyenlerin bu faktörleri göz önünde bulundurması öneriliyor.

Ön Satışın Avantaj ve Dezavantajları

Kripto para yatırımı ile para kazanmak isteyen yatırımcılar, token satışlarındaki doğal indirimler nedeniyle sermayelerini kripto ön satışlarına yatırmak isteyebilirler. Ancak bu ön satışlar iyi bir yatırım fırsatı olarak değerlendirilebilir mi? Aşağıda, yatırımcıların piyasanın bu alanına dahil olmak isteyebilecekleri dört neden ayrıntılı olarak verilmiştir:

Büyük Fiyat Potansiyeli

Doğal olarak kripto para ön satışları, tokenlerin sunulduğu indirimli fiyat noktasından dolayı büyük bir potansiyele sahip olabilir. Bu indirimli fiyatlar, erken yatırımcıları projeye sermaye sağlamaya ikna etmek için sunuluyor ve projenin büyümesine ve yol haritasına ulaşmasına olanak tanıyor. Bir yan etki olarak, bu genellikle ilgili tokenin değerinin birlikte değerleneceği anlamına gelir. Bu nedenle ön satışlar oldukça kazançlı olabilir.

Fakat her ön satış projesi büyük fiyat potansiyeli taşımaz. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre ön satışlar 10’da 7’si başarısız oluyor. Yani piyasaya sürüldüğü an değer kaybediyor. Eğer değer kaybedecek kripto para birimine yatırım yapmak istemiyorsanız yukarıda belirtilen özellikler dikkat edilmesi öneriliyor.

Yenilikçi Fikirlere Erişim

Kripto para piyasası, benzer kullanım örnekleri sunan birçok projeyle kuşkusuz biraz ‘doymuş’ hale geldi. Ancak ön satışlar, daha önce görülmemiş yenilikçi fikirlere erişim sağlar. Hiçbir soruna çözüm üretmeyen, dünyamıza bir katkısı olmayan ya da çok enerji tüketen kripto para birimlerinin ön satışına katılmak yüzde 99 oranında başarısızlıkla sonuçlanır.

Eğer bir probleme çözüm ürettiğini düşündüğünüz kripto para birimine yatırım yapma kararı aldıysanız benzer bir soruna halihazırda çözüm bulan eski kripto projesi olup olmadığına mutlaka göz atın. Çünkü, ‘eski’ ve daha iyi bir projenin kopyası olan projeye yatırım yapmak istemeyebilirsiniz.

Pasif Gelir Elde Edin

Son olarak, yatırım yapmak için en iyi kripto ön satışlarının çoğu, yatırımcılara pasif bir gelir akışı oluşturma potansiyeli sağlayacaktır. Eğer ‘stake’ edemeyeceğiniz bir kripto para birimine yatırım yapmak istiyorsanız kararınızı bir daha düşünmeniz öneriliyor.

Alternatif olarak, birçok ön satış tokeni, geleneksel banka hesaplarından daha yüksek getiri sağlama eğiliminde olan yerleşik bir stake mekanizmasına sahip olduğu belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.