Galaxy Digital'in kurucusu ve milyarder kripto para yatırımcısı Mike Novogratz, Bitcoin'in (BTC) fiyatındaki son yükselişin ardından bir süre daha menzile bağlı bir şekilde hareket etmesini beklediğini belirterek daha fazla yükseliş olmayacağını söyledi.

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Galaxy Digital’in kurucusu ve milyarder kripto para yatırımcısı Mike Novogratz, en büyük kripto para Bitcoin’in (BTC) fiyatındaki son yükselişin ardından bir süre daha menzile bağlı bir şekilde hareket etmesini beklediğini söyleyerek daha fazla yükseliş olmayacağını belirtti.

Kurumsal Para Akışı Vurgusu

8 Ağustos’ta Bloomberg TV’ye röportaj veren Novogratz, Bitcoin‘in yakın zamanda 30 bin doları geçmeyeceğine ve şu an için kripto para piyasalarına çok fazla kurumsal para girişi olmadığına inandığını belirterek şunları söyledi:

Bitcoin bu yükselişte 30 bin doları geçecek mi? Bundan şüpheliyim. Bekleyip göreceğiz. Sanırım şimdi muhtemelen bu aralıkta hareket edeceğiz. Bir süreliğine 20 bin dolar, 22 bin dolar veya 30 bin dolar aralığında olursak açıkçası mutlu olurum. Adil olmak gerekirse, büyük kurumsallardan para akışı görmüyoruz, ancak kimsenin geri adım attığını da görmüyoruz.

Bitcoin, yazım sırasında 454 milyar dolarlık piyasa değeri ile 23 bin 890 dolardan işlem görüyor. BTC‘deki son yükseliş, yılın ilk yarısında gerçekleşen büyük satışların ardından yatırımcılar için yeni bir umut oldu. Öte yandan, Galaxy Digital CEO’su, yaklanan son yukarı yönlü ivme ve yazılım güncellemesi The Merge’yi göz önünde bulundurarak Ethereum’un 2 bin 200 dolar veya daha yüksek bir seviyeye ulaşmasını beklediğini söyledi. Şu anda, Ethereum bin 800 doların hemen altında, bin 773 dolardan işlem görüyor.

Mevcut makro ortam göz önüne alındığında, Mike Novogratz kripto paralarda yılın içinde herhangi bir devasa boğa koşusu beklemiyor. Federal Rezerv (Fed) faizleri agresif bir şekilde artırmaya başlamasıyla birlikte, 2021 veya 2017’de görülen çılgınlığın fitilinin yeniden alevlendiğini görmediğini de ekliyor.

Yarım Milyar Dolarlık Zarar

8 Ağustos Pazartesi günü, Mike Novogratz’ın kurucusu ve CEO’su olduğu dijital varlık yönetim şirketi Galaxy Digital 554 milyon dolar zarar açıkladı. Şirketin net kaybı, 2021’in ikinci çeyreğine kıyasla yaklaşık üç kat arttı. Resmi basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

Zarardaki artış, dijital varlıklardaki gerçekleşmemiş kayıplarla ve dijital varlıkların fiyatlarındaki düşüş nedeniyle alım satım ve ana yatırım işlerimizdeki yatırımlarla ilgiliydi ve madencilik işimizdeki kârlılıkla kısmen dengelendi.

Galaxy Digital, Terra (LUNA) ekosistemindeki en büyük yatırımcılardan biriydi. Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşü, şirketin büyük kayıplar yaşamasına neden oldu.