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Popüler bir kripto para analisti önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum’un (ETH) rakibi olarak görülen Fantom (FTM), Bitcoin (BTC) ve iki altcoin hakkındaki görüşlerini bildirerek bazılarının fiyatının iki katına çıkabileceğini öne sürdü.

Bitcoinde Destek Bölgesi!

Altcoin Sherpa takma adıyla bilinen analist Twitter üzerinden 189.900 takipçisine Fantom’un yaklaşık 0,44 dolar gibi önemli bir fiyat seviyesinde yükseliş desteği bulduğunu ve yakında %100 artabileceğini iddia etti. Analist konu hakkında şunları vurguladı:

FTM: grafikler dürüst olmak gerekirse harika görünüyor. Bu seviyenin üzerinde bir haftalık bir kapanış görürsek iki katına çıkma şansımız var. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belirlenmedi ancak o gün şimdiden güçlü görünüyor.

FTM tahmininin ardından analist Bitcoin’in Mart ayında 30.000 doları test etmeden önce biraz geri çekilebileceğini ve Şubat ayında ise 25.000 dolara ulaşabileceğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

BTC: Bunun iki yoldan biri olduğunu düşünüyorum; ya 25.000 dolara ulaşır ve damping yapmaya başlarız ya da 25.000 dolara çıkar, geri çekilir ve ardından 30.000 doları test etmek için yükseliriz. Ne olursa olsun, bu mevcut çalışma için nihai hedef olarak 25.000 dolar seviyesini arıyorum; altcoinler o zamana kadar iyi olmalı.

Aptos ve Optimism Yorumu!

Bununla birlikte Altcoin Sherpa fiyatında patlama yaşanan iki altcoin olan Optimism (OPT) ve Aptos’u (APT) ele aldı. Analist Ethereum ölçekleme çözümü Optimism’in rallisinin zirvesine ulaştığını ve yakında düşmeye başlayacağını öne sürdü. Ayrıca kripto para birimi adına direnç seviyesini 2,19 dolar ve destek seviyesini 1,876 dolar olarak belirledi. OPT, 2023 yılının başından bu yana %179 oranından fazla bir artışla Cumartesi günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,57 dolara ulaştı.

Altcoin Sherpa son olarak akıllı sözleşme protokolü Aptos’un büyük bir rallinin ardından aşağı doğru ilerleyebileceğini ancak bunu gerçekleştirmeden önce biraz daha yükselebileceğini belirterek şunları vurguladı:

Arkadaşlar, APT eninde sonunda harika bir kısa film olacak ama bunu yapmak için bu kadar acele etmeyin. Bence daha düşük zirveleri beklemek çok daha iyi (ve daha güvenli) bir oyun.

Aptos, yılı 3,45 dolardan açtıktan sonra Çarşamba günü %487’den fazla bir artışla 20,27 dolara yükseldi.