Kripto Para İşlemlerine Geniş Kapsamlı Yasak

İngiltere’nin önde gelen finans kuruluşlarından Barclays, banka kartları üzerinden yapılan tüm kripto varlık işlemlerini yasaklama kararı aldı. Bu kararın, 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Banka, bu adımın gerekçesi olarak kripto varlık piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını ve ilgili varlıkların sigortasız olmasını gösteriyor.

Kripto İşlemlerine Kapsamlı Yasak

Barclays tarafından yapılan açıklamada, müşterilerin banka kartları ile kripto varlık alım satımı yapmasının tamamen engelleneceği kamuoyuna duyuruldu. Banka, hızlı değer kaybının müşteriler için riskli olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda müşterilerin, bu tür bir düşüş sonrası ödeyemeyecekleri bir borç yükünün altına girebileceğine dikkat çekiliyor.

Barclays, kriptoya yatırım yapan müşterilerin, olası kayıplar karşısında yasal korumadan yoksun olduğunu hatırlattı. İngiltere Mali Ombudsman Hizmeti ya da Finansal Hizmetler Tazminat Programı gibi mekanizmalar kripto varlıkları kapsamıyor. Bu durum, müşteriler açısından ek bir risk oluşturuyor.

“Bir Barclaycard ile kripto para işlemleri yapmak mümkün değil. 27 Haziran 2025’ten itibaren, Barclaycard ile yapılan kripto işlemlerini engelleyeceğiz. Çünkü kripto para almakta belirli riskler olduğunu görüyoruz. Kripto varlık fiyatlarındaki bir düşüş, müşterilerin ödeyemeyecekleri borçlarla karşılaşmalarına yol açabilir. Ayrıca, işlemlerde olası bir sorun yaşandığında herhangi bir koruma yok; çünkü kripto varlıklar Mali Ombudsman Hizmeti ve Finansal Hizmetler Tazminat Programı tarafından güvence altına alınmamıştır.”

Bankanın Kripto Yatırımlarıyla İlgili Raporlar

Kripto varlıklara ilişkin bu yasağa rağmen, Barclays’in dolaylı olarak sektöre yatırım yaptığı iddiaları bulunuyor. Daha önce yayınlanan raporlarda, bankanın ABD merkezli BlackRock şirketinin açtığı Bitcoin $107,254.55 borsa yatırım fonu IBIT’e yüz milyonlarca dolar yatırdığı bildirilmişti.

Barclays’in, 2024 yılının başında işlem görmeye başlayan bu fonun 2.473.064 adet hissesine sahip olduğu ve değeri yaklaşık 137 milyon dolar olan bir pozisyonu bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu varlıklar muhtemelen bankanın özel müşterileri için tutuluyor.

Mevcut düzenlemelere göre, banka müşterileri kripto varlıklara doğrudan banka kartı ile erişemeyecek. Ancak dolaylı finansal ürünler veya alternatif yatırım yolları ile kripto piyasasına katılım mümkün. Hatırlarsanız 2021 yılında da Birleşik Krallık bankalarının bu tarz adımlar attığını görüyorduk. HSBC ve diğerleri daha sonrasında kısmen geri adım atmıştı. Türkiye’deki bankaların da 2017 yılında bazı kısıtlamalara gidip müşteri hesaplarını kapattığını görsek de bugün geldiğimiz noktada o bankaların çoğu direkt kendisi kripto para hizmeti vermeye başladı veya bu yönde niyet beyan etti, araştırmalara girişti. Zamanla belki de Barclays daha fazla para kazanmak için kripto para işine girer ve 2025 Haziran ayında böyle bir karar almıştı diyerek onu o günlerde hatırlarız?

Barclays’in bu kararının arkasında, müşteri güvenliği ve mevzuata uygunluk gerekliliklerinin etkili olduğu düşünülüyor. Özellikle dijital varlıkların volatilitesi ve sigorta kapsamı dışında kalması, finans kurumlarını ek tedbirler almaya yönlendirebiliyor. Kripto varlık işlemlerindeki risklerin azaltılması için kurumlar tarafından benzer uygulamaların yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı ilerleyen dönemde gözlemlenebilir.