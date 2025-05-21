Kripto Para Dünyası Bunu Konuşuyor! TRON Kurucusu Justin Sun Bu Altcoin Yatırımıyla Trump’la Masaya Oturacak

ABD’de kripto para piyasasıyla siyaset arasındaki sınırlar bir kez daha bulanıklaştı. Tron’un kurucusu Justin Sun’ın, 18,6 milyon dolarlık TRUMP kripto parasına yaptığı yatırım, onu Başkan Donald Trump’la özel bir akşam yemeğine taşıdı. Bu buluşma, Sun hakkında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) açtığı dolandırıcılık davasının geçici olarak askıya alınmasından yalnızca günler sonra gerçekleşti. Sun’ın bu davete katılımı, hem etik tartışmaları hem de siyasi etkilerin kripto para yatırımları üzerindeki rolünü yeniden alevlendirdi.

Justin Sun’ın Daveti Etik Soru İşaretlerini Beraberinde Getirdi

Justin Sun, Trump ile gerçekleşecek akşam yemeği için yaptığı açıklamada, bu fırsatın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Başkan Trump’a duyduğu desteği göstermek ve kripto para sektörünün geleceği hakkında konuşmak istediğini belirtti. Ancak Sun’ın Gala’ya katılımı sadece kişisel bir gurur meselesi olarak kalmadı; kamuoyunda ve düzenleyici çevrelerde önemli etik endişeleri beraberinde getirdi.

Gözetim kuruluşu Accountable.US, bu tür etkinliklerin siyasi etki yaratma aracı olarak kullanılabileceğine dikkat çekti. Kuruluşun yöneticisi Tony Carrk, TRUMP adlı kripto paranın rekabet ortamının, yabancı aktörlerin ABD Başkanı üzerinde baskı kurmasına zemin hazırladığını savundu. Carrk’a göre bu örnek, kripto paraların siyasi arenada nasıl bir koz haline geldiğinin en somut göstergesi. Kamu fonlarının yönlendirilmesi ve politikaların şekillendirilmesi gibi kritik konularda bu tarz menfaat ilişkileri, demokratik sistemin dengesini sarsabilecek güçte.

SEC, Mevzuat Tartışmalarında Temkinli Davranıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Paul Atkins, Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi’nde konuyla ilgili soruları yanıtladı. Atkins, kripto paraların şu anki haliyle “koleksiyon ürünü” olarak değerlendirildiğini ve mevcut menkul kıymetler yasalarının kapsamına girmediğini söyledi. Ancak düzenleme ihtiyacının farkında olduklarını belirterek, kamuoyundan görüş toplayarak yeni bir çerçeve oluşturacaklarını duyurdu.

Bu açıklamalar, SEC’in kripto para düzenlemelerinde henüz net bir yol haritası sunamadığını gösteriyor. Komisyonun temkinli tutumu, piyasadaki hızlı gelişmeler ve siyasi bağlantılarla iç içe geçen yatırımlar karşısında yetersiz kalıyor. Milletvekilleri de bu durumdan memnun değil. Özellikle Glenn Ivey gibi isimler, TRUMP yatırımlarının aile bağları üzerinden yapılmasını ve kripto paraların hızla elden çıkarılmasını ciddi şekilde eleştiriyor.

Tüm bu gelişmeler, kripto para piyasalarının sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi bir güç aracı olarak da kullanıldığını ortaya koyuyor. Denetim eksikliği, etik kaygılar ve yabancı sermaye etkileri gibi unsurlar birleştiğinde, sistemin şeffaflık temelinden uzaklaştığı yönünde güçlü bir kamuoyu oluşuyor.