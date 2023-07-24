ABD katı düzenleyici ortamı nedeniyle bölgedeki kripto şirketleri için hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Kripto özelinde kuralların olgunlaşmamış olması ve yasa tasarılarının beklenenden geç hazırlanması işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirdi. Elbette tüm bunlara ek olarak düzenleyici kurumlar (hususen SEC) yaptırım yoluyla sektörü terbiye etmeye çalışıyor.

Coinbase Davası Son Durum

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun kripto para borsası Coinbase‘e karşı açtığı davadaki son gelişme, iki tarafın ilk argümanlarını dile getirmeleri için bir tarihin onaylanmasıydı. Bugün Coinbase’in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, New York yargıcı Katherine Polk Failla’nın SEC ve Coinbase’in duruşmalara devam etme yönündeki ortak talebini onayladığı haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

İki tarafça sunulan ilk belgede, Coinbase’in dilekçesi ve açılış özetinin 4 Ağustos 2023 tarihinde teslim edilmesi için bir anlaşmaya varıldığı, ayrıca çeşitli müteakip destekleyici belgeler ve yanıtlar için ek süre talep edilebileceği yazıyordu.

Coinbase’in açılış dilekçesi ve özeti için 30 gün, SEC’in ise 60 gün önerdiği SEC’in muhalefet özeti için bir son tarih üzerinde anlaşmaya varılamadı. Yargıç Failla, Coinbase’in ilk özet için 4 Ağustos ve destekleyici belgeler için 11 Ağustos son tarihlerini içeren kısmı anlaşmasını onayladı.

Kripto Para Davaları

SEC’in Coinbase’e karşı açtığı dava, Ripple Labs davasının sektörde sıcak bir konu olmasıyla birlikte dahil olduğu kripto ile ilgili davalardan yalnızca biri. Düzenleyici kurum Haziran başında sürpriz bir zamanlamayla iki dev borsaya peş peşe dava açtı. Bu davalar kayıtsız menkul kıymet satışında iki şirket için ortak paydayı oluşturuyor. Ancak Binance davası gelecekte ABD Adalet Bakanlığının da dahil olabileceği çeşitli suç iddialarını kapsıyor.

Ripple davasında kısmı olarak aleyhinde karar gören SEC’in borsalarla yeni başlayan mücadelesinde tüm gücüyle saldırması bekleniyor. Aynı andan düzenleyici kurumun Spot Bitcoin ETF retleri nedeniyle Grayscale ile devam eden bir davası daha var. Son olarak NASDAQ devam eden davalar ve düzenleyici belirsizliği gerekçe göstererek kripto işine girme niyetinden caydığını açıklamıştı.