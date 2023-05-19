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  •   Kripto Para Dahisi Son Noktayı Koydu: Tek Bir An Ve Bitcoin Altının Yerini Alacak!

Kripto Para Dahisi Son Noktayı Koydu: Tek Bir An Ve Bitcoin Altının Yerini Alacak!

Özet

  • Ran Neuner altcoin yatırımlarını Bitcoin'e çeviriyor.
  • Yatırımcıya göre Bitcoin altının yerini alacak.
  • Neuner Bitcoin benimsenmesinin altcoin'leri olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor.
00:20
19 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Şok edici bir gelişme olarak, bir zamanlar altcoin maksimalisti olan ünlü kripto meraklısı Ran Neuner, geçtiğimiz günlerde bir podcast’te altcoin varlıklarını Bitcoin lehine satmaya başladığını açıkladı.

Neuner’in fikir değişikliği, bir sonraki boğa piyasasının potansiyel gerçekleri hakkında derin bir farkındalıktan kaynaklanıyor.

Bitcoin Geleceğin Altını!

Neuner, ekonomik çöküşlerden jeopolitik gerginliklerin tırmanmasına kadar uzanan hükümet hataları nedeniyle yatırımcıların güvenli varlıklara akın edeceğine inanıyor.

Neuner konu ile ilgili şunu söyledi:.

Hükümetlerin çılgınca şeyler yapacağını düşünüyorum. Ve bence hükümetler çılgınca şeyler yapmak istediklerinde, insanlar altına akın edecekler.

Geleneksel olarak çalkantılı dönemlerde tercih edilen güvenli liman olan altın, son dönemde önemli ölçüde değer kazandı. Neuner’e göre yükselen altın fiyatları, yatırımcıların hükümetin olası yanlış adımlarına karşı kendilerini hazırladıklarını gösteriyor.

Ancak Neuner aynı zamanda altın için zor bir anın gelebileceğini öngörüyor.  Bitcoin’in tercih edilen güvenli liman olarak onu geçeceği bir noktanın varlığına inanıyor. Altın, uzun süredir sahip olduğu statüye rağmen, zincir üzerinde doğrulanabilir değil.

Merkez bankaları belirli bir miktarda altına sahip olduklarını iddia edebilirler, ancak zincir üzerinde doğrulama olmadan bu kesin olarak kanıtlanamaz.

Neuner’in teorisine göre, bir yerlerde bir hükümet ya da merkez bankası altın konusunda aptalca bir şey yapacak. İnsanlar Bitcoin’e akın edecek. Yatırımcı davranışındaki bu önemli değişim Bitcoin için önemli bir an olabilir.

Bitcoin’in Evrimi! Yeni Bir Yatırım Sınırı

Bitcoin sadece yaklaşan bir güvenli liman değil, aynı zamanda son zamanlardaki gelişimi de Neuner’i heyecanlandırıyormuş gibi görünüyor. Bitcoin’e Ethereum’a benzer bir işlevsellik kazandıran Ordinals’ın lansmanına dikkat çekti.

Heyecanını ise şu sözlerle dile getirdi:

Bitcoin sadece bir değer deposu olmaktan çıkıp Ethereum’un rakibi haline geldi.

Gerçekten de Bitcoin’de token çıkarabilme, akıllı sözleşmeler çalıştırabilme ve Bitcoin sanal makinesinin kullanıma sunulması kripto dünyasını önemli ölçüde değiştirdi. MicroStrategy’nin eski CEO’su Michael Saylor bile BRC-20 tokenlerinin ortaya çıkışını “yükseliş” olarak değerlendirdi.

Ancak Neuner’in heyecanı Bitcoin’in teknik ilerlemeleriyle bitmiyor. Altcoin’lerini satma kararı, Bitcoin’e ve onun etrafında inşa edilen altyapıya yatırım yapmanın küçük altcoin’lerden daha iyi bir perspektif sunduğuna olan inancından kaynaklanıyormuş gibi görünüyor.

Bitcoin’de gerçekten ama gerçekten yeni bir döneme girdik… Başka bir yerde küçük altcoinlere yatırım yapmayı mı tercih ederim? Yoksa Bitcoin ekosistemi üzerine inşa edilen muhteşem altyapıya mı yatırım yapmayı tercih ederim?

Altcoinler Ne Zaman Satılmalı?

Neuner heyecanlı olmakla birlikte, özellikle Bitcoin’in ölçeklendirme yetenekleri konusunda ileride zorluklar yaşanacağını da öngörüyor. Bununla birlikte, yatırımcıların yatırım yapılabilir nakit biriktirerek bu yaklaşan devrime hazırlanmaları gerektiğine inanıyor.

Neuner, Bitcoin ve token’ları hızla yükselirken beklemenin diğer token fiyatlarının düşmesi anlamına gelebileceği konusunda uyardı. Peki Onun tavsiyesi ne? Bitcoin’e ve gelişmekte olan ekosistemine şimdi giriş yapmak.

Özel bir altcoin meraklısının bakış açısındaki bu ani değişim, kripto piyasasında hızla değişen dinamiklerin altını çiziyor. Bitcoin geliştikçe, bir sonraki boğa piyasası anlatısına hakim olabilir. Yine de bunu sadece zaman gösterebilir.

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