Borsa ne zaman, ne kadar süreliğine kapanacak? Bir sürprizle karşılaşmadan önce bilmeniz gerekenler.

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Bugün yapılan duyuruya göre özellikle Tron yatırımcılarının yoğun olarak kullandığı bir kripto para borsası bakıma alınacak. Sürpriz kesintiler kripto para topluluğu tarafından tepkiyle karşılandığı için uzun sürecek bu kesintiyle alakalı detaylar günler öncesinde duyuruldu. Borsayı kullanan yatırımcıların aşağıda paylaşacağımız tarih ve saate göre planlarını güncellemesi gerekebilir.

Kripto Para Borsası Bakım

Poloniex, bugün internet sitesinde yayınladığı duyuruya göre 20 Ekim 04:00’da (Türkiye saati) tahmini 3 saat kapalı olacak. Sistem yükseltme süresi boyunca site çevrimdışı olacak ve giriş, para yatırma, para çekme, alım/satım yapılamayacak. Sistem yükseltmesinden sonra, alım satım yeniden açılmadan önce piyasalar kısa bir süre için salt post modunda olacaktır. Bu süre zarfında açık emirleri iptal edebilir ve yeni emirler oluşturabilirsiniz ancak hiçbir emir eşleşmeyecektir. Sistem güncellemesi tamamlandıktan sonra Poloniex borsası ikinci bir duyuru yapacak.

Kullanıcılar site kapanmadan önce emirlerini iptal etmeli ve planlarını buna göre yapmalıdır. Ani fiyat volatilitesine bağlı olarak mağduriyetler oluşabilir. Poloniex borsası yapılacak sistem yükseltmesiyle alakalı detayları paylaşmadı. Güncelleme tamamlandığında detayların duyurulması bekleniyor.

Poloniex Borsası Kimin?

Günlük işlem hacmi yaklaşık 32 milyon dolar olan Poloniex ağırlıklı olarak Tron yatırımcıları tarafından kullanılıyor. Poloniex, Tron’un kurucusu Justin Sun tarafından desteklenen küresel bir borsadır. Borsa, banka hesabı, kredi veya banka kartı ve ApplePay ile satın alınabilen 350’den fazla kripto para ve token listeledi. Justin Sun tarafından desteklenen borsanın ismini Ethereum Merge sürecinde fazlasıyla duyduk. Kripto para piyasalarının tartışmalı ismi Sun, borsasının ETHW isimli PoW tokeni destekleyeceğini açıkladığında henüz çoğu yatırımcı böyle bir kripto paradan haberdar bile değildi. Bir grup madenci ve Sun’ın desteğiyle bugün Ethereum PoW çatalının yerel tokeni olarak ETHW hayatına devam ediyor.

Ancak Justin Sun demek tartışma demektir. Beklenen oldu ve Merge günlerinde Sun, ETHF isimli ikinci bir PoW tokeni destekleyeceklerini açıkladı. Bu gelişmenin ardından ETHW fiyatı bir miktar düştü. Borsada bugün ETHW ve ETHF tokenleri işlem görmeye devam ediyor.