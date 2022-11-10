Dünyanın en büyük girişim sermayesi şirketlerinden biri olan Sequoia Capital, FTX'deki tüm yatırımının tamamını çekeceği konusunda yatırımcılarına güvence verdi.

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Dünyanın en büyük girişim sermayesi şirketlerinden biri olan Sequoia Capital, büyük bir likidite krizi ile zor durumdaki kripto para borsası FXT’deki risklerinin oldukça sınırlı olduğunu belirterek FTX’deki tüm yatırımının tamamını çekeceği konusunda yatırımcılarına güvence verdi.

“0’layacağız”

50 yıllık girişim sermayesi şirketi Sequoia Capital, zor durumdaki kripto para borsası FTX‘deki risklerinin oldukça sınırlı olduğunu, Binance ile FTX arasındaki kurtarma anlaşmasının iptal edilmesinin ardından FTX’deki tüm yatırımını sıfırlayacağı konusunda yatırımcılarına güvence verdi.

Sequoia Capital’den yapılan açıklamada, üçüncü global büyüme fonunun FTX ve FTX.US‘de 150 milyon dolar gibi oldukça sınırlı riskinin bulunduğu ve bunun fonun toplam taahhüt edilmiş sermayesinin yüzde 3’ünden az olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, “2021’de yaptığımız yatırım sırasında da titiz bir inceleme süreci yürüttük. FTX, yatırımımız süresince yaklaşık 1 milyar dolar gelir ve 250 milyon dolardan fazla işletme geliri elde etti.” notu düşüldü.

Sequoia Capital’den önce de kripto finansal hizmetler şirketi Galaxy Dijital, FTX’deki riskini 47.5 milyon dolar azaltacağını açıklamıştı. Galaxy Digital kurucusu Mike Novogratz, Binance’nin FTX’i kurtarma planından önce yaptığı açıklamada FTX’deki toplam risklerinin 76.8 milyon dolar olduğunu belirtmişti.

FTX Krizinin Çözümü için Justin Sun Devreye Girdi

Tron kurucusu Justin Sun, bugün sabah saatlerinde kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “FTX’deki Tron token‘ları (TRX, BTT, JST,SUN, HT) için söylediklerimin ötesinde, FTX ile bir çözüm bulma konusunda birlikte çalışıyoruz. Kısa vadeli olmasına rağmen devam eden likidite sorunu sektör ve yatırımcılar için zararlı. Ekibim daha fazla zararın oluşmasının önüne geçmek için gece gündüz çalışıyor. Durumun yönetilebilir olduğuna yönelik inancım tam.” diyerek FTX krizinin çözümü için devreye girdiklerini duyurdu.

FTX’in CEO’su Sam Bankman-Fried, Binance’in zor durumdaki kripto para borsasını satın almayı kabul ettiğini duyurmasından bu yana ilk kez Twitter’da Sun’ın attığı tweet’i RT’lediği görüldü.

Sun’ın bu hamlesinden hemen önce, dev kripto para borsası Binance, FTX’in sorunlarının kontrol edemeceği boyutta olduğunu belirterek sunduğu satın alım teklifinden geri çekildiğini duyurmuştu.