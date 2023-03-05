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Kripto Para Boğasına Hazırlık Mı? 1,6 Milyar Dolarlık Hareket!

Kripto para yatırımcıları arasında Nisan ayına dair beklentiler artıyor. Mart bir fırsat olabilir mi?
12:20
5 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ocak ve Şubat ayı güzel yükselişlere ev sahipliği yaptı ve eğer Bitcoin yoluna devam edecekse hedef daha da yukarıda. Bitcoin fiyatının en fazla yükseliş yaşadığı 2 ay var ve bunlardan ikincisi yıllık ortalama yüzde 36 kazançla Nisan ayıdır. Bu veri bize Mart ayındaki düşüşün zirveden önce son düzeltme olabileceğini söylüyor.

Mart ve Nisan Kripto Yorumu

İlk çeyrekler kripto para piyasaları için genellikle pozitif geçmiştir ve geçtiğimiz yıl aşırı satışları fazlasıyla yaşadığımız için 2023 beklentileri yüksekti. Öyle de oldu yaklaşık 14 aylık düşüşün ardından Bitcoin yıla güçlü bir başlangıç yaptı. Ayı piyasalarının ortalama süreleri hesaba katıldığında 2022 yılında düşüşün artık sonra ermiş olması gerekiyor. Elbette bu ara düzeltmelerin olmayacağı anlamına gelmiyor. Fiyat uzun vadede daha yüksek dipler yaptığı sürece kripto paralarda yükseliş devam edebilir.

Nisan ayı tarihsel olarak kazançlı bir ay ve yıllık ortalama %36 kazanç azımsanacak gibi değil. Bugüne kadar sadece 1 yıl Nisan ayında düşüş yaşayan Bitcoin fiyatı eğer büyük bir sürpriz olmazsa Mart ayında dibi gördükten sonra Nisanda yeniden çift haneli kazanç görebilir. Fed’in faiz kararı, enflasyon verisi ve daha fazlası bu ayın zorlu bir dönem olmasını sağlıyor.

Kripto Para Boğası Başlıyor Mu?

Dün likidite anlamında önemli bir adım atıldı ve bu hareket Nisan ayına hazırlık anlamını taşıyabilir. Tether kısa bir süre önce Tron ağından Ethereum‘a 1,6 milyar USDT aktaracak büyük bir cross chain takası planladığını duyurmuştu. Bu tür büyük transferler ağlar arası transferlerdir ve kripto alanında nadirdir, peki bunun nedeni ne olabilir? Tether’in duyurusu, transferin amacına ilişkin pek çok spekülasyona yol açtı. Kripto şirketi resmi nedenini açıklamadı, ancak web sitesinin zincir takasları için açıklamasını sundu.

Bu kadar büyük bir transferin olası nedenlerinden biri, bir müşterinin fon takası talep etmesidir. Böyle bir senaryo, fonlar Tether’in hedef blockchain için hazine cüzdanında tuttuğu USDT miktarını aştığında ortaya çıkabilir. Tether’in daha fazla USDT basmak için büyük transferi kullanması durumunda USDT arzının potansiyel olarak artacağına dair endişeler vardı. Ancak Tether, büyük transferin dolaşımdaki USDT arzında bir artışa yol açmayacağını belirtti.

Tron ağının son duyurusu USDT transferine ilişkin daha fazla netlik sağlayabilir. Ağ, büyük ağlara bağlanan bir süper ağ için BitTorrent ve Huobi dahil olmak üzere diğer ağlarla iş birliği yapmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Tron’un duyurusu büyük olasılıkla büyük USDT transferiyle ilgilidir. Daha da önemlisi, katılımcı ağların stabil bir coin arz dengesini korumada birbirlerine yardımcı olduğu bir iş birliğinin altını çizebilir. Büyük transfer, Ethereum ağının son dört hafta içinde gördüğü USDT işlem hacmindeki en yüksek artış şeklinde kaydedildi. Aynı durum, son 24 saat içinde en büyük artışını yaşayan borsa akış dengesi için de geçerlidir. En son glassnode verilerine göre USDT 71,1 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahipti. Piyasa değeri son 30 günde 4 milyar doların üzerinde artış gösterdi.

Likiditenin dağıtılması için önemli olan bu hamle BUSD’nin yakında tarih olmasıyla USDT’nin piyasadaki konumunu sağlamlaştırabileceğini teyit ediyor. Şimdilik arz artmadığı için bunun boğa için öncü sinyal olarak kabul edilmesi pek mantıklı görünmüyor. Daha fazla likiditenin girmesi ve USDT dolaşım arzının artması önemli.

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