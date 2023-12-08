Kripto Ön Satışlarında Getirileri Maksimize Etmek: 2024 için İyi Seçimler 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

2023, kripto ön satışları için iyi bir yıl oldu ve aynı ivmenin 2024’te de devam etmesi bekleniyor olabilir. Her hafta yeni ICO projeleri başlatılırken, deneyimsiz kullanıcılar için paralarını yatıracakları kriptoları bulmak zorlaşıyor olabilir.

NuggetRush

NuggetRush’ın, 2024 kripto piyasasında büyük bir yükseliş yaşayacağı iddia ediliyor. Şimdiye kadar, iddialara göre 750.000 $ ‘dan fazla para topladığı için yatırımcıların ilgisini çeken bir ön satış yapılmış olabilir.

Ön satış 10 turdan oluşuyor ve token başına 0,013 dolarlık mevcut fiyat ön satışın 3. Turunda mevcut. Nominal fiyat, ekibin açıklamasına göre normal yatırımcıların omuzlarında herhangi bir mali yük olmadan kripto paraları almalarını mümkün kılar.

Bu platformdaki Oyna-Kazan oyun özelliğinin 2024 yılında ilgi çekeceği iddia ediliyor. Oyunculara oyun becerilerinin yardımıyla gerçek para kazanma şansı verir. Oyunu oynamanız ve sonraki seviyelere geçmeniz gerektiği için çok basit.

Oyunda gerekli eşyaları topladıktan sonra, bunları canlı pazarda gerçek altına dönüştürmekte özgürsünüz.

Ekibin iddiasına göre NuggetRush hakkında gerçekten iyi olan şey, lansmanını nasıl ele almayı planladığıdır. Herkes için işleri daha istikrarlı tutmak amacıyla büyük fiyat sıçramalarından kaçınmak için bir hak ediş süresi kullanıyor. Ayrıca, yatırımdan %20 daha fazla getiri elde etmek için bir NFT stake etme özelliğine sahiptir. Kısacası, iddialara göre bu ön satış çevrimiçi oyun ve yatırımın bir kombinasyonunu sunuyor.

Bitcoin ETF

Bu ön satış, kripto dünyasında heyecan verici bir fırsat sunuyor. Bir ETF, hisse senetlerine yaptığınız gibi Bitcoin’e yatırım yapmanızı sağlar. Bu, gerçek hayatta Bitcoin sahibi olmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Bu, gerçek Bitcoin satın almayı zor bulanlar için harikadır.

Bu ön satışın en büyük avantajlarından biri de basitliğidir. Saklamak için bir kripto cüzdanına ihtiyacınız yoktur. Aynı zamanda daha güvenlidir çünkü gerçek Bitcoin’i elinizde tutmuyorsunuz. Dolayısıyla, herhangi bir dijital hırsızlığın veya kayıp bir şifrenin yatırdığınız parayı yok edebileceğinden endişelenmenize gerek yok.

Dolayısıyla, “uzun vadede bugün hangi kriptoyu satın almalıyım” diye düşünüyorsanız, bu satış öncesi seçeneği seçebileceğiniz iddia ediliyor.

Chimpzee

Chimpzee, asil bir amacı desteklerken kazanmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu sadece bir kripto para birimi değil; ormansızlaşma ve iklim değişikliğine karşı bir harekettir. Alışveriş yap-kazan, oyna-kazan ve takas et-kazan modelleriyle Chimpzee öne çıkıyor.

Bu yaklaşım hem yatırımcılara hem de vahşi yaşama yardımcı olarak onu kripto dünyasında bir oyuncu haline getiriyor. Projenin koruma konusuna güçlü bir şekilde odaklanması, onu bir amaç doğrultusunda yatırım yapmak isteyenler için cazip kılıyor olabilir.

Her bir tokenin fiyatının sadece 0,001$ olması ve hiçbir gizli masrafın olmaması, 2024 yılı için takip edilebilecek bir coin olmasını sağlıyor olabilir.

Ekibin açıklamasına göre Chimpzee’nin ön satışına verilen yanıt şimdiye kadar etkileyici olmuştur. Şimdiye kadar 2 milyondan fazla token satıldı. Bu, projenin vizyonuna olan ilginin ve güvenin arttığını göstermektedir. Yatırım yapmak, 25 $ gibi düşük bir minimum yatırımla kolaydır.

Token başına mevcut fiyat yalnızca 0,00155 $’dır ve %200’e kadar bonus token içeren bir teklif vardır. Bu ön satış, yalnızca finansal kazanç için değil, iddialara göre aynı zamanda hayati bir çevresel amaca katkıda bulunmak için de harika bir fırsattır.

Sonuç

NuggetRush, Bitcoin ETF ve Chimpzee gibi 2024 yılı için seçenekler olduğu iddia ediliyor. Hepsi önümüzdeki yıl büyük getiri sağlama yolunda ilerliyor olabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.