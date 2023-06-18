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2023’te kripto piyasası hala bir değişim halinde. Yıla güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra piyasa son aylarda durgunlaştı ve çoğu coin tüm zamanların en yüksek seviyelerinin altında işlem görüyor. Ukrayna’da devam eden savaş, yükselen enflasyon ve artan düzenleyici incelemeler de dahil olmak üzere bu düşüşe katkıda bulunan bir dizi faktör var.

Binance Coin (BNB) gibi kripto para birimleri 2023’te ince buz üzerinde ilerlerken, iddialara göre DigiToads (TOADS) projesi güvenilir ve potansiyel olarak kârlı bir girişim arayan BNB balinalarının sığınağı haline geliyor. Ekibin iddialı açıklamalarına göre DigiToads’un etkileyici bir şekilde 4,8 milyon dolardan fazla para toplayan başarılı ön satışı, bu önemli değişime tanıklık ediyor. 90 gibi bir satış oranına denk gelen 0,042 $’lık bir fiyattan satılan 307,3 milyondan fazla token, projenin tomurcuklanan başarısının açık göstergeleri olarak iddia ediliyor.

DigiToads (TOADS)

Peki, DigiToads’u satış öncesi aşamasında bile yatırımcılar için cazip kıldığı iddia edilen nedir? Yapılan açıklamalara göre DigiToads projesi yalnızca bir memecoin değildir; amfibi temalı bir kabuk içine yerleştirilmiş, hem DeFi ilkelerinden hem de NFT staking’den yararlanan kapsamlı bir ekosistemdir. NFT’lere olan ilginin patlaması ve DeFi çözümlerinin giderek daha fazla benimsenmesiyle birlikte, DigiToads bu iki gelişen trendin kesiştiği noktada iyi konumlanmış olarak tanımlanıyor. Projenin toplum katılımı ve sürdürülebilir hedeflere olan bağlılığı göz önüne alındığında bu konumlandırma daha da ilgi çekici hale geliyor olabilir.

DigiToads’un satış öncesi başarısı, ‘TOAD Ekonomisi’ olarak adlandırılan benzersiz ekonomik modelinin doğrudan bir yansıması olabilir. Maksimum 585 milyon TOADS arzı ile proje, canlı topluluğuna hizmet etmek, platformun gelişmesini sağlamak ve gelecekteki gelişim beklentileri için iyi bir oran ayırmak için tokenleri tahsis eder. Token dağıtımı, ön satış ve topluluk bonusu için %69,29’luk şaşırtıcı bir tahsisat içerirken, %13,16’sı proje lansmanı, halka açık sürümler, likidite havuzu ve çeşitli amaçlara ayrılmıştır.

TOAD Economics, bataklığa giren ya da çıkan işlemler için iyi yapılandırılmış bir vergilendirme sistemi sunmaktadır. Her iki durumda da %7 vergi uygulanan DigiToads ekosistemi, token sahiplerinin bataklıkta kalması için bir teşvik oluşturmaktadır. Bu vergi tahsisinin dağılımı, token yakma ve NFT stake etme havuzundan likidite havuzu ve hazineye kadar projenin kritik yönlerini ele almaktadır. Özellikle, iddialara göre, TOAD Economics’te yer alan deflasyonist model, TOADS tokenlerinin sayısı üzerinde bir kıtlık etkisini destekleyerek zaman içinde potansiyel değerlerini artırır.

İddialara göre DigiToads’un cazibesinin anahtarı, sahiplerinin zaman içinde ödüller kazanmasına olanak tanıyan NFT stake etme kavramıdır. Her işlemin TOADS tokenlerinin %2’sinin stake havuzuna katkıda bulunduğu ve bu ödüllerin stake edilmiş TOAD NFT sahipleri arasında daha fazla dağıtıldığı sürekli bir fayda döngüsü yaratır. Bu döngü, kararlı Toad meraklılarına tutarlı bir ödül akışı sağlayarak projeye uzun vadeli yatırım ve katılım için durumu daha da ileriye taşır.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.,

Binance Coin (BNB)

Kripto paranın kripto piyasasındaki yerleşik konumuna rağmen, özellikle Binance’in şu anda karşı karşıya olduğu düzenleyici sorunlarla ilgili olarak artan şüphecilikle karşı karşıya ve son zamanlarda SEC tarafından dava edildi. BNB’nin ana şirketi olan Binance platformunun merkezileşmiş yapısı, birçok ülkede düzenleyici incelemeye konu olmuştur. Bu belirsizlik, iddialara göre özellikle daha güvenli uzun vadeli yatırımlar arayan potansiyel yatırımcıları caydırmaktadır.

BNB’nin Binance borsasının performansına olan bağımlılığı da bir başka endişe kaynağı olarak lanse ediliyor. Binance, BNB kullanımını çeşitlendirmek ve bu bağımlılığı azaltmak için çabalarını sürdürürken, balinaları DigiToads gibi daha merkezi olmayan, topluluk odaklı projelere yönlendiren risk devam ediyor.

Sonuç

Kripto piyasası sert bir kıştan geçerken, iddialara göre DigiToads, portföylerini ilgi çekici, dinamik ve potansiyel olarak ödüllendirici bir girişimle çeşitlendirmek isteyen yatırımcıları çeken, ortaya çıkan bir umut ışığı gibi görünüyor. Ekibin iddialı açıklamalarına göre DeFi ve NFT ilkelerini yenilikçi bir şekilde kullanan DigiToads, BNB balinalarını ve diğer kripto meraklılarını buzlu finansal tundradan geçirip daha umut verici bir kripto baharına yönlendiren katalizör olabilir.

Websitesi – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.