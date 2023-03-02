Tarihsel olarak Bitcoin'in yükselmesi lazım. Peki ama ne zaman? Savaşın, enflasyonun, resesyon tehdidinin, düzenleyici baskının ve kripto iflaslarının ortasında geçmiş veriler az da olsa umut veriyor.

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Kripto para yatırımcıları yıllardır bu alanda faaliyet gösteren ve tahminleriyle tanınan isimleri yakından izliyor. Yıllardır profesyonel olarak kriptoyla ilgilenen bazı analistler Ocak ayındaki yükselişle birlikte yeniden sahalara dönmüş gibi görünüyor. Daha sık görüş açıklamaya başlayan uzmanlardan biri kripto için 2023’te altın döneme işaret etti.

Kripto Paralar 2023

InvestAnswers’ın sunucusu, yarım milyon yatırımcıya seslendi ve Bitcoin‘in tipik olarak Nisan’dan Haziran’a kadar en büyük kazanç dönemlerini gördüğünü söyledi. Bu Ocak ayı için de yaygın bir görüştü ve başarıya ulaştı.

“İlerlerken olumlu bir Nisan ya da Mayıs ayı geçirebiliriz. Ve yine her piyasada olduğu gibi işler biraz duraksar. Ayrıca aşağıdaki ortalamalara bakarsanız, Nisan ayının Bitcoin tarihi boyunca ortalama %36 getiri sağladığını ve sadece Kasım ayının geride kaldığını görürsünüz. Bunu vurgulamamın nedeni, Mart ayında alım yapmadığınız sürece Nisan ayında kazanç elde edemeyecek olmanız. Eğer trende değilseniz, bunu kaçırabilirsiniz. Ve yine, sadece tarihe bakıyorum ve işlerin nasıl yürüdüğünü açıklıyorum. Ancak genellikle Mart ayı satın almak için en iyi aydır çünkü önümüzdeki 60 ila 90 gün içinde en büyük kazançları elde edersiniz.”

InvestAnswers’ın grafiğine göre, Bitcoin‘in tarihsel getirilerine bakıldığında Nisan ayı ortalama %36, Kasım ayı ise ortalama %38 kazanç sağladı.

Kripto 2023-2019 Karşılaştırması

InvestAnswers sunucusuna göre, 2023 ile en iyi karşılaştırılabilecek yıl 2019’dur ve ilk yarının beş ayında Bitcoin için mükemmel getiriler sağlamıştır. Birçok analist geçmişteki farklı dönemleri bugünle karşılaştırıyor ancak Bitcoin’in önceki yılları tekrar etmek gibi bir zorunluluğu yok. Nitekim önceki ATH seviyesinin kırılamayacağı anlatısı 2022 yılında yerle bir oldu. Bitcoin 15.500 dolara kadar düştü. Yine de popüler analist şunları söyledi;

“2023’ün benzerini bulmaya çalışırsanız, bu 2019 olur ve bir ay eksik kalır. Ancak 2019’da Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarının hepsinin pozitif olduğunu hayal ederseniz – beş aylık bir pozitif rakamlar serisi. Bugünlerde böyle bir şey nadiren oluyor. Ama bu mümkün olabilir.”

InvestAnswers sunucusu ayrıca verilerin, opsiyon yatırımcılarının Bitcoin fiyatının önümüzdeki iki ila üç ay içinde yükselmesini beklediğini gösterdiğini söylüyor.