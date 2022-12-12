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Bitcoin bir türlü 17.000 doların üzerinde kalıcılık elde edemiyor ve türev borsalara girişler yaklaşan volatilitenin sinyali. Önümüzdeki günlerde Bitcoin ve diğerlerinde çok ciddi hareketler görebiliriz. Türev borsalara aşırı stablecoin girişi dikkat çekiyor ve bu hareket genellikle aşırı volatilitenin öncü sinyalidir. Zamanlama manidar çünkü bu hafta küresel piyasaları direkt olarak etkileyecek çok fazla gelişme yaşanacak.

Kripto Düşüşünün 6 Sebebi

Geçmişte birçok büyük fiyat hareketini doğru tahmin eden analist Poppe bugün yaşanan kayıpların 6 sebebini saydı. Bunların bir kısmına yatırımcılar hâkim ancak bilinecek çok daha fazla şey var. Peki popüler kripto para analisti piyasadaki olumsuzluğa gerekçe olarak neler sayıyor? Kısa vadede bu gelişmeler Bitcoin ve diğerlerini baskılıyor.

Poppe’nin 6 gerekçesi;

FTX duruşması

ABD Enflasyon Verisi

Fed Faiz Kararı

Avrupa Merkez Bankası Kararı ve Açıklamalar

İngiltere Merkez Bankası

Kötü gelen PMI verileri

Buna bence 3 gerekçe daha eklemek lazım. Bir süredir aşağıdaki başlıklar kripto para yatırımcılarının risk iştahını fazlasıyla baltalıyor.

Birkaç gündür Binance hakkında ortaya atılan iddialar.

Genesis iflas riski

Kripto para regülasyonları

Fed Toplantısı Aralık 2022

Cumartesi günü detaylarını açıkladığımız toplantı 14 Aralık Çarşamba günü yapılacak ve karar akşam 22:00’da açıklanacak. Elon Musk daha önce ABD Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz artışının durgunluğu artıracağını söyledi. Fed, 2022 yılının başından bu yana faiz oranlarını 375 baz puan artırmıştır. Ancak, son dört faiz artışının her biri 75 baz puandı. Jerome Powell, FED’in yaklaşan toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan (bps) artırmasının beklendiğini ve yüksek enflasyonla mücadele amaçlı dört 75 baz puanlık benzeri görülmemiş bir artış dizisinin sona ereceğini belirtti. Kotak Mahindra Varlık Yönetimi Şirketi Borç Fonu Baş Yatırım Sorumlusu Deepak Agrawal’a göre, Aralık 2022 ortasındaki FOMC toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artışı ve %4,75-5 aralığında nihai bir Fed Fonları hedef oranı bekleniyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 13-14 Aralık tarihlerinde yapacağı toplantıda faiz oranlarını yarım puan artırması bekleniyor. Bu karar, Fed’in 1980’lerden bu yana görülmemiş bir hızla sadece dokuz ayda yaptığı toplam 4,25 puanlık yedi artışla yılı kapatmasını sağlayacak. Fed yetkilileri en son açıklamalarında faiz oranlarını %4,5-5 gibi en yüksek hedef aralığında belirlemişti. Bugün uzmanlar faiz oranının yüzde 4,75 ile 5,25 arasında yükselebileceğine inanıyor. Bununla birlikte, Fed’in agresif enflasyon mücadelesinin faiz oranlarını 2006 yazından bu yana görülmeyen seviyelere geri itebileceğini ima ediyor.

Ekonomistlere göre, faiz artışları ekonomiyi birkaç ay, hatta tam bir yıl boyunca tam olarak etkilemiyor. Yani önümüzdeki yıl boyunca Fed’in faizleri çok daha az artırıp son artışların etkisini görmeyi beklemesi muhtemeldir.