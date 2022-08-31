Beyazsaray'a, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir ziyaret kriptonun geleceği açısından çok büyük önem teşkil ediyor olabilir

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Beyaz Saray ziyaretçi günlükleri, FTX CEO’su Sam Bankman-Fried ve kripto borsasından diğer yetkililerin Beyaz Saray yetkilileri Charlotte Butash ve Steve Ricchetti’yi ziyaret ettiğini gösteriyor.

Kayıtlar Ortaya Çıkardı

Beyaz Saray’dan gelen ziyaretçi günlükleri, FTX CEO’su Sam Bankman-Fried ve düzenleyici ekibinin Mayıs 2022’de Beyaz Saray politika danışmanı CharlotteButash ile bir toplantı yaptığını gösteriyor. Pandemilere karşı koruma direktörü Gabriel Bankman-Fried de toplantıların bir parçasıydı. FTX politika başkanı ve eski CFTC komiseri Mark Wetjen da görüşmeye katıldı. Dördüncü üye, FTX’in hükümet ilişkileri ve politikası direktörü Elria Katz’dı.

Bankman-Fried, Nisan ve Mayıs aylarında başkan danışmanı olarak görev yapan siyasi yardımcısı Steve Ricchetti’yi de ziyaret etti. Toplantının ayrıntılarının neyle ilgili olduğu belli değil, ancak düzenleyici ekibin toplantının bir parçası olması, bunun kriptonun nasıl düzenlendiğiyle ilgili olduğunu gösteriyor olabilir.

Butash, genelkurmay başkan yardımcısının politika danışmanı olarak görev alıyor. Harvard Hukuk Fakültesi mezunu, Covington & Burling ile ortak olarak çalıştı.

FTX, belirli kripto işlemlerinin doğrudan ödenmesine izin vermek için CFTC’ye gönderilen takas teklifiyle ilgili haberlerde yer aldı. Bu düşünce mevcut endüstri tarafından iyi karşılanmadı.

Bankman-Fried Sesini Yükseltti

Bankman-Fried ve FTX, düzenlemeyle ilgili görüşlerini ifade etme konusunda çekingen davranmıyorlar. CEO, ABD yetkililerinden kripto pazarını daha sıkı düzenlemelerini istedi ve ülkenin pazarın düzenlenmesine öncülük edilmesi gerektiğine inanıyor.

Bankman-Fried, New York Ekonomi Kulübü ile yaptığı röportajda, hükümetin; ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve tüketiciyi korumak ile sistemik risk ve mali suçlara karşı koruma sağlamak arasında bir denge kurması gerektiğini söyledi.

Önerilerinden biri ise token ve stablecoinler için bir kayıt sistemi yaratılması oldu.

FTX’ten Dev Adım

FTX, Busan şehri ile bir mutabakat imzalayarak diğer ülkelerde de ilerleme kaydediyor. Anlaşma, FTX’in şehir için bir borsa inşa etmesine ve FTX’nin teknik ve altyapı yardımı sağlamasına odaklanacak.

Ayrıca FTX, blok zinciri projelerini teşvik etmeye yardımcı olacak ve blok zincir teknolojisi konusunda eğitim sağlamak için yerel üniversitelerle ortak olacak. Busan belediye başkanı Park Hyung-jun, şehri uzman bir blockchain şehri haline getirmeyi amaçlıyor.