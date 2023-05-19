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ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’in Uluslararası İş Geliştirmeden sorumlu Başkan Yardımcısı Nana Murugesan, Amerika Birleşik Devletleri mali düzenleyici kurumların kripto para düzenlemelerine olan yaklaşımını eleştirirken Kanada regülatörlerinin sektörün bileşenleriyle ilişki kurabildiğini ifade ederek iki ülkenin kripto ekosistemine olan yaklaşımlarındaki farklılıklara değindi.

Kripto Ekosistemi Üzerindeki Düzenleyici Baskı Artıyor

Son dönemlerde yaşanan güncel gelişmeler ve başta SEC olmak üzere ABD’deki mali düzenleyici kurumların kripto şirketlerine olan yaklaşımı, kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline geldi. Son yıllarda yaşanan TerraUSD çöküşü ve FTX iflası gibi kripto ekosistemine olumsuz anlamda etki eden gelişmeler, düzenleyicilerin daha sıkı bir düzenleyici anlayışı benimsemesine neden oldu. Bu bağlamda Coinbase de mali düzenleyicilerle çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kaldı.

Yakın zamanlı katıldığı bir konferansta SEC Başkanı Gary Gensler’a SEC’nin kripto şirketleri ile yaşadığı anlaşmazlık ile ilgili sorular soruldu. SEC Başkanı Gensler, kripto ekosistemindeki mevcut merkeziyetsizlik anlayışının yanlış ve iş modellerinin ise düzenlemeler ile uyumsuzluk içinde olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda Coinbase de dahil olmak üzere pek çok kripto şirketinin yetkililerinden SEC‘ye tepki yağdı.

Coinbase Yetkilisi, ABD’li Regülatörleri Hedef Aldı

İşlem hacmi bakımından ABD merkezli en büyük kripto para borsası Coinbase’in Uluslararası İş Geliştirmeden sorumlu Başkan Yardımcısı Nana Murugesan, kripto düzenlemeleri ile ilgili yaptığı bir açıklamada ABD regülatörlerinin kripto düzenlemelerine olan yaklaşımını hedef aldı. ABD’nin kripto düzenlemelerine ilişkin net bir düzenleyici çerçeveye sahip olmadığını dile getiren Coinbase yetkilisi Nana Murugesan, ABD regülatörleri ile Kanada regülatörlerinin kripto düzenlemelerine olan yaklaşımlarını kıyasladı. Murugesan, Kanada düzenleyicilerinin ABD düzenleyicilerine kıyasla sektörün bileşenleri ile daha net bir ilişki kurabildiğini ve daha net bir düzenleyici çerçeveye sahip olduğunu belirtti.