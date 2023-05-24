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  •   Kripto Dünyasının Peşinden Ayrılmadığı Ünlü İsim Bu Altcoin’de Patlama Bekliyor!

Kripto Dünyasının Peşinden Ayrılmadığı Ünlü İsim Bu Altcoin’de Patlama Bekliyor!

Özet

  • Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, Solana'da (SOL) yükseliş bekliyor.
  • Pal, SOL'un akümülasyon sürecinde olduğunu ve yükseliş için hazırlandığını iddia etti.
  • ünlü isim, küresel hisse senetlerinin de büyük bir çıkış yapmasını öngörüyor.
08:25
24 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Real Vision adlı kripto – video şirketiyle de tanınan eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, tekniğe dayanarak yatırımcılar arasında popüler altcoin’lerden biri olan Solana’da (SOL) yükseliş beklediğini açıkladı. İşte analistin SOL’a ilişkin beklentisi.

Solana Ağının Yerel Varlığı SOL İçin Yükseliş Yorumu

Raoul Pal, bu haftaki Global Macro Investor (GMI) bülteninde Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen ve piyasa değerine göre en büyük 11’nci kripto para olan Solana’nın yukarı yönlü bir hareket için hazırlandığını söyledi.

Makro gurusu, Solana‘nın düşüş trendinden yükseliş trendine dönüşünü gösteren bir formasyonun oluşumunu tamamlamasının ardından akümülasyon moduna girdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Solana, Nisan ayındaki ters omuz baş omuz formasyonunun kırılmasının ardından başlayan akümülasyon döneminin ardından bir sonraki hamlesini yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Solana bu yıl GMI’da büyük kazanç getiren varlık oldu ve bugüne kadar yaklaşık yüzde 150 yükseldi.

Küresel Hisse Senetlerinin Ralli Yapmasını Bekliyor

Popüler altcoin SOL‘un ardından hisse senetlerine dönen Pal, küresel hisse senetlerinin bir yükseliş formasyonunun oluşmasıyla birlikte ralli yapmanın eşiğinde göründüğünü iddia etti.

Makro gurusuna göre, Tüm Ülkeler Dünya Endeksi (ACWI) endeksindeki önemli bir direnç seviyesinin aşılması halinde küresel hisse senetlerinde yeni bir zirve kaydedilebileceğini söyledi. Bilmeyenler için, ACWI endeksi hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalardaki büyük ve orta ölçekli hisse senetlerinin performansını ölçmektedir.

Küresel hisse senetleri DXY‘nin (ABD doları endeksi) ayna görüntüsü gibi ve büyük bir ters omuz baş omuz formasyonunun dibini oluşturuyor gibi görünüyor. Şu anda potansiyel bir kırılmaya çok yakın ve sağ omuzda oluşan küçük yükseliş flaması, formasyonun çizgisini yukarı yönde kırmak için gereken desteği verecek gibi görünüyor. Eğer 94’ü kırarsak, ölçülen harekette yeni tepeler kaydedilecektir.

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