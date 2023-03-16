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Kripto Dünyası 12 Nisan Tarihinden Sonra Bir Daha Eskisi Gibi Olmayacak! Büyük Gün Geldi!

Merge tarihi ile gündemde çok uzun süre kalan Ethereum için kripto dünyasında var olan tüm taşları yerinden oynatacak güncellemenin tarihi açıklandı.
22:00
16 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

En çok beklenen Ethereum Şangay yükseltmesinin artık resmi bir tarihi var. Perşembe günü yapılan Tüm Çekirdek Geliştiriciler Yürütme Katmanı (ACDE) toplantısı sırasında, Ethereum çekirdek geliştiricileri 12 Nisan’ı Şangay ana ağ yükseltmesi için resmi tarih olarak belirledi.

Büyük Tarih Açıklandı!

Ethereum çekirdek geliştiricisi Tim Beiko 16 Mart’ta attığı bir tweet’te ana ağdaki Shapella (Şangay ve Capella) yükseltmesinin 12 Nisan’da saat 10:27:35’te (epoch 6209536) gerçekleşmesinin planlandığını açıkladı. Diğer geliştiriciler de, tarihin Mart ayının ilk hedefinden biraz ertelenmesi nedeniyle Ethereum’un çekileceği haberini paylaştı.

Şangay yükseltmesi, doğrulayıcıların Beacon Zinciri üzerinde stake edilmiş Ethereum’larını yürütme katmanına çekmelerini sağlayacak. Ayrıca hem yürütme hem de mutabakat katmanlarına yeni işlevler getirecek. Shapella yükseltmesi, yürütme katmanında (Shanghai), mutabakat katmanında (Capella) ve Motor API’sinde değişiklikler getirmekte.

Ethereum istemcileri, yükseltme için yazılım sürümlerini yakında duyuracak ve düğümlerin ve doğrulayıcıların istemci yazılımlarını güncellemeye odaklanmalarını gerektirecek. Son zamanlarda Ethereum çekirdek geliştiricileri, bazı doğrulayıcıların en son istemci yazılım sürümleriyle yükseltme yapmadığını ve Goerli test ağındaki Shapella yükseltmesinden sonra sorunlara neden olduğunu da belirtti.

Para Çekme İşlemlerinde Gecikme Yaşanıyor

En büyük Ethereum likit stake platformu olan Lido Finance, Lido stake ETH (stETH) para çekme işlemlerinin muhtemelen Mayıs ayına erteleneceğini duyurdu. V2 denetimlerinin gerçekleştirilmesi için harcanan zamanın, Ethereum Shanghai Goerli yükseltmesine hazırlıkta gecikmelere neden olduğu ortaya çıktı.

Lido, tüm denetimler tamamlanana kadar ana ağda stETH para çekme işlemlerinin gerçekleşmesinin olası olmadığını açıkladı. Ana ağdan para çekme işlemlerinin Mayıs ayı ortasında hayata geçeceği tahmin ediliyor.

Ethereum fiyatı son 24 saatte sadece %1 arttı ve fiyat şu anda 1.664 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 1.616 ve 1.671 dolar oldu. Salı günü ETH fiyatı, daha geniş kripto piyasasındaki büyük toparlanmanın ortasında 1.779 dolara ulaştı.

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