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  •   Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!

Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!

Bugün erken saatlerde kripto cüzdanı BitKeep'in hack'lendiği duyuruldu. Konuya ilişkin yapılan duyuruda hack saldırısında 1 milyon dolardan fazla kripto paranın çalındığı aktarıldı.
09:15
18 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün erken saatlerde kripto cüzdanı BitKeep Wallet‘ın hack’lendiği duyuruldu. Konuya ilişkin yapılan duyuruda, hack saldırısında 1 milyon dolardan fazla kripto paranın çalındığı aktarıldı.

Kullanıcıların Zararı Karşılanacak

1 milyon dolardan fazla kripto paranın çalındığı saldırının ardından hızla hareket eden kripto cüzdanı BitKeep, tüm kullanıcılarını bilgilendirerek daha fazla kayıp yaşanmasının önüne geçmiş oldu. BitKeep, BNB Chain‘de gerçekleşen saldırının üzerine hacker veya hacker’ların erişimini kontrol altına almak için harekete geçildiğini bildirdi. BitKeep, saldırıdan etkilenen ve kripto parası çalınan kullanıcıların tamamının zararının karşılanacağını açıklarken, saldırının devam etmesinin önüne geçmek için birtakım önlemler alındığını aktardı.

Kripto cüzdanı herhangi bir güvenlik sorunu olmadığının teyit edilmesi için hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Ayrıca, hacker veya hacker’ların izini sürmek için ilgili birimlerle iletişime geçildiği ve yakın temasta işbirliği yapıldığı belirtildi. BitKeep ekibi, şu anda çalınan kripto paraları geri almak için hacker’ın izini sürmeye çalışıyor.

BitKeep, saldırıdan etkilenen tüm kullanıcılarına kayıplarının tamamı için geri ödeme yapacak. Söz konusu geri ödeme planının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Saldırının hemen ardından yapılan açıklamada, “Hacker‘ların kimliklerinin tespit edilmesine ve çalınan varlıkların kurtarılmasına yardımcı olabilecek kişiler bizimle iletişime geçebilirler. Bunu yapanlara büyük ödüller verilecek. Şimdiden teşekkür ederiz.” notu düşüldü. Ayrıca, kullanıcılarıa konuyla ilgili olarak sürekli bilgilendirme yapılacağının da altı çizildi.

DeFi Sektöründeki Cüzdan Hack’leri

Merkeziyetsiz finansta (DeFi) cüzdan saldırıları geçtiğimiz yıldan beri büyük oranda artmış durumda. Bu ayın başında, çok zincirli merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) toplayıcısı TransitSwap, takas sözleşmesindeki dahili bir hatadan faydalanan bir hacker’ın saldırısına uğramış, saldırıda 21 milyon dolardan fazla kripto para çalınmıştı. Benzer şekilde, Solana merkezli DeFi protokolü olan Mango Market, hacker’ların BNB Beacon Chain (BEP2) ve BNB Chain’i (BEP20 veya BSC) birbirine bağlayan bir çapraz köprüyü hack’lemesiyle 100 milyon dolardan fazla kripto para kaybetti.

Ekim ayındaki hack’lerle birlikte yılın rekoru kırılmış oldu. Chainalysis’in yayımladığı bir rapora göre, Ekim ayı, hacker faaliyetleri açısından yılın en yüksek kayıplarının verildiği ay oldu. Bu ay şimdiye kadar DeFi protokollerine dönük 11 farklı hack saldırı gerçekleşti ve hack saldırılarından 718 milyon dolardan fazla kripto para çalındı.

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